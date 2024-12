En video: así quedó la vivienda atacada con ráfagas de metralleta en Ortega, Cauca

Se cumplen más de 24 horas de intensos combates entre la guerrilla que opera en el corregimiento de Ortega, zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, con la Fuerza Pública, en medio de un operativo militar.

Una vivienda que quedó en la línea de fuego de los enfrentamientos fue impactada por ráfagas de metralleta que acabaron con todo a su paso.

En video quedaron registrados los efectos del indiscriminado ataque armado. Los habitantes de la zona por su seguridad, puesto que su vida se mantiene en latente riesgo, no solo por los combates, sino por el cruel operar de las disidencias de las Farc en esta zona del país.

Ortega, en Cajibío, en la línea de fuego de las disidencias

Los habitantes del corregimiento de Ortega hicieron un llamado de auxilio a las autoridades al cumplirse 24 horas de intensa confrontación armada entre tropas del Batallón José Hilario López del Ejército y las disidencias de las Farc de la Jaime Martínez:

Necesitamos que nos ayuden, por favor, qué vamos a hacer con la gente, con los niños, con el Ejército.

Este es el angustioso llamado que hizo una habitante de corregimiento de Ortega. Al menos 10 artefactos han sido lanzados desde drones y las balas cruzan por las parcelas campesinas.

Familiares de los habitantes de Ortega en Popayán llegaron a la sede de la Tercera División para pedir ayuda.

RELACIONADO Video capturó el estruendo de los disparos tras 24 horas de combates entre Ejército y disidencias en Cauca

Vivienda atacada con ráfagas de metralleta

El video muestra los estragos del conflicto armado en esta región del país, donde una casa con graves daños ocasionados, al parecer, por la explosión de un artefacto e impactos por ráfagas de armas automáticas.

“Son hoy las 6:00 de la tarde y no ha llegado Ejército, no ha llegado refuerzo, estamos desesperados, la gente está desesperada pidiendo ayuda que por favor no los dejen morir”, dijo una familiar de personas atrapadas en Ortega.

Ya hay un campesino muerto hay varios soldados heridos.

Desde la zona reportan un muerto que presuntamente portaba armamento y está vestido de civil.

El rigor de los enfrentamientos se vive en medio de los caseríos dispersos por las montañas de la cordillera occidental.