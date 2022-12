En video quedó registrado el atentado que sufrió un alcalde en Magdalena: el atacante es concejal

En video quedó registrado el atentado que sufrió el alcalde José Alcides Manga, del municipio de Sitionuevo, Magdalena, por parte de un hombre que sería concejal de la población. El sujeto le disparó en varias oportunidades a la vivienda en donde se encontraba el mandatario local.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:00 de la madrugada, cuando este ciudadano llegó a la casa del alcalde y accionó un arma de fuego que tenía en su mano derecha disparando en al menos siete oportunidades. También lanzó amenazas al funcionario para que saliera de su vivienda y luego se fue del lugar.

José Alcides Manga, narró como sucedieron los hechos. “Llevó una pistola haciendo tiros a la estructura de la vivienda, atentando contra mi integridad, la de mi esposa, mi nieta y el jefe de seguridad”.

¿Quién es el atacante?

La persona que disparó fue identificada por la víctima del ataque, como Rafael Vergara, un concejal del municipio. “Lo más triste es que iba a acompañado de Luis Miguel Torrado, que es el jefe de control interno municipal”, explicó. “Es una tentativa de homicidio”, agregó.

El alcalde interpuso una demanda en Santa Marta en contra del concejal. El edil fue detenido por la Policía en el corregimiento de Palermo, horas después recobró su libertad por no tener en su poder el arma utilizada en el ataque.

El mandatario local dijo que teme por su seguridad, y expresó que nunca ha tenido ningún tipo de problema con su atacante. “Es preocupante la seguridad mía, la verdad es que no he tenido problemas con ese señor, llegó haciendo unos disparos, que gracias a Dios no impactaron contra mí, mi esposa, nieta y mi hombre de seguridad. Acabo de hacer la denuncia respectiva en la Fiscalía, para que por medio de los vídeos determinen porque este señor hizo este acto en mi lugar de residencia”.