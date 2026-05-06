¡La larga espera terminó! Entregan la avenida Laureano Gómez tras seis años de retraso

La espera terminó y, tras varios años, finalmente fue entregada la avenida Laureano Gómez entre las calles 170 y 193. Será un respiro para los miles de habitantes que viven en el norte de Bogotá.

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La obra ubicada en la localidad de Usaquén fue contratada en 2017 y se planeó que quedara lista en 2020, pero los retrasos se volvieron un problema y la promesa parecía no cumplirse.

¿Por qué no la entregaron en 2020?

Para 2024, la construcción tenía redes, hundimientos y demás afectaciones que obstaculizaban avanzar, como polvo y estructuras deterioradas. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán le puso la lupa y buscó acabarla de una vez por todas.

Fue así como, con el paso de los meses, los avances se fueron notando y la avenida fue entregada por tramos. Quedó con 2.3 kilómetros de ciclorruta, 387 árboles, 2.3 kilómetros de vía con seis carriles y dos calzadas, 254 luminarias nuevas y 23 mil metros cúbicos de espacio público.

El propósito es que sea una vía alterna para descongestionar el tráfico en el norte de la ciudad, principalmente los carriles de la carrera Séptima, la Autopista Norte y la avenida Boyacá.

¿Cuánto tiempo se ahorrará la gente?

Para los ciudadanos habrá un ahorro considerable, teniendo en cuenta que pasar por la avenida Laureano Gómez hará que reduzcan de 35 a 45 minutos sus recorridos. Este tiempo es el que disponen en el trancón.

Los más beneficiados serán quienes viven en los barrios de Buenavista, Verbenal, Lijacá, Villa de Aranjuez, Tibabita y San Antonio. Además, la avenida contó con una inversión de más de 159 mil millones de pesos.

Esta obra se volvió la número 24 que se entrega durante la gestión de Galán. Algunas destacadas son el tramo de la avenida Mutis entre carreras 114 y 122, el corredor del canal Córdoba y la avenida Boyacá entre calles 170 y 183.