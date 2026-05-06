Autoridades interceptan arsenal de guerra que iba a rumbo a Bogotá: alias La Mona también fue capturada

En medio de actividades de prevención, control y registro, uniformados de la Policía de la seccional de Tránsito y Transporte del Tolima interceptaron un vehículo en el que tres personas viajaban junto a un impresionante arsenal de guerra que iba rumbo a Bogotá.

De acuerdo con el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante de la Policía del Tolima, ocurrió en medio “del desarrollo de los operativos permanentes contra los delitos en todas sus modalidades” y representa “un importante resultado operacional que afecta directamente a las estructuras criminales y fortalece la seguridad en el país”.

El vehículo fue requerido, sobre la medianoche, en la variante Chicoral, sobre el sector del peaje, en jurisdicción del municipio de Flandes y, tras una revisión, las autoridades encontraron el armamento camuflado en la parte de atrás.

En palabras del coronel Vargas, en el “vehículo particular se movilizaban dos hombres y una mujer, conocida por el alias de La Mona. Al verificar el automotor, los uniformados hallaron un compartimento oculto tipo caleta, en el que se transportaba material bélico envuelto en papel vinipel”.

¿Quién es alias La Mona, capturada de camino a Bogotá?

Durante las actividades de registro al vehículo requerido en Chicoral, fueron incautados, de acuerdo con la Policía, 1.262 cartuchos calibre 5.56 mm, partes de ametralladora tipo M-60, un conjunto de corredera para pistola y cargadores de diferentes calibres.

Además, información de inteligencia señala que “entre los capturados se encuentra alias La Mona, que sería presunta cabecilla de una comisión armada en el departamento del Meta, al mando de alias Iván Mordisco, y estaría relacionada con acciones criminales contra la fuerza pública y el traslado de menores reclutados entre los departamentos del Cauca y Guaviare”.

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La acompañaban dos hombres, uno de nacionalidad ecuatoriana y otro de nacionalidad colombiana con al menos seis anotaciones judiciales. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía número uno de Girardot, junto al material incautado y el vehículo en el que se desplazaban.

En palabras del coronel Vargas, tendrán que responder “por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas”.