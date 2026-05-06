GPS de moto robada permitió descubrir un presunto desguazadero oculto tras una peluquería en Bogotá

Lo que parecía ser una peluquería común en un barrio de Bogotá terminó convirtiéndose en el centro de una investigación por el presunto almacenamiento y desguace de motocicletas robadas.

Gracias al seguimiento realizado a través de un dispositivo GPS instalado en una moto reportada como hurtada, las autoridades llegaron hasta un inmueble donde encontraron varios vehículos con antecedentes por robo.

¿Cómo llegaron las autoridades hasta el presunto desguazadero oculto en Bogotá?

La investigación comenzó tras el hurto de una motocicleta que contaba con sistema de rastreo satelital.

Gracias a la señal emitida por el dispositivo GPS, uniformados de la Policía Nacional lograron ubicar el punto exacto donde se encontraba el vehículo.

El seguimiento condujo a los agentes hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Palmitas, donde funcionaba aparentemente una peluquería en el primer piso.

¿Qué encontraron dentro del inmueble?

Con autorización de la propietaria de la vivienda, los uniformados ingresaron al lugar para realizar la inspección correspondiente.

Según la mujer, el inmueble estaba arrendado a varios ciudadanos de nacionalidad extranjera. Sin embargo, durante la verificación los policías encontraron cuatro motocicletas que figuraban como robadas estaban ocultas dentro de la propiedad.

Además de los vehículos, las autoridades hallaron placas desarmadas y otros elementos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas vinculadas al hurto de automotores.

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Por todo esto, y de acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, el establecimiento que operaba como peluquería podría estar siendo utilizado como fachada para esconder motocicletas robadas y, posteriormente, desarmarlas para comercializar sus partes.

El hallazgo de las placas y la forma en que estaban ocultos los vehículos fortalecen la teoría inicial.

Sin embargo, las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar el alcance de la actividad ilegal y establecer quiénes serían los responsables.

¿Qué pasó con las motocicletas recuperadas?

Las cuatro motocicletas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para adelantar los trámites correspondientes y gestionar su devolución a los propietarios afectados.