Laura Daniela Villamil: “Extrañé abrazar a alguien en navidad”

Tras el accidente que marcó su vida el pasado 17 de agosto, Laura Daniela Villamil se ha convertido en un símbolo de fortaleza. La joven bailarina, quien sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo durante una presentación en Andrés Carne de Res, compartió con Noticias RCN su conmovedora historia de recuperación, llena de esperanza, amor y fe.

Navidad en la UCI: un mensaje de gratitud de Laura Villamil

Villamil pasó esta Navidad en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde, a pesar de las circunstancias, logró encontrar motivos para agradecer. “Comí pavo y natilla junto a mi papá. Rezamos la novena y agradecimos”, relató.

Extrañé abrazar a alguien en navidad

En cada palabra se percibe la resiliencia de una mujer que, incluso en medio del dolor, celebra los pequeños avances y el apoyo incondicional de su familia.

“No ha pasado una noche que yo la pase sola. Siempre están ahí, dándome ánimo, haciendo conversación”, dijo Villamil, resaltando la presencia constante de sus padres, quienes no se han separado de su lado desde el accidente. Este acompañamiento, asegura, ha sido fundamental en su proceso de sanación.

Laura Villamil, de las cenizas a la esperanza

El camino de Villamil no ha sido fácil. El accidente, que ocurrió mientras realizaba un show como parte de su trabajo, dejó graves secuelas físicas y emocionales. Pero su historia no es solo de dolor; también es de superación. Durante estos meses, ha enfrentado infecciones, cirugías y rehabilitación con una valentía que inspira.

“Ya no pregunto ‘por qué a mí’, sino ‘¿para qué?’”, expresó Villamil, demostrando una perspectiva transformadora ante la adversidad. Su recuperación es considerada casi milagrosa: las bacterias que complicaban su estado inicial han desaparecido, y cada día representa un paso más hacia su regreso a la vida cotidiana.

Villamil también agradeció las oraciones y el apoyo que ha recibido de personas desconocidas, pero que han estado pendientes de su caso. "Todo esto me demuestra que no estoy sola, que hay fuerzas mayores que me sostienen", concluyó.

Su historia, más allá del accidente, es una lección de vida. Laura Daniela Villamil nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor, la fe y la esperanza pueden encender la luz del mañana.