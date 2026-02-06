Hermana del joven fallecido en el embalse de Guatapé rompió el silencio: "No estuve de acuerdo"

La muerte de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que desapareció el pasado 24 de mayo durante una fiesta en una embarcación en el embalse El Peñol-Guatapé, sigue generando reacciones mientras avanzan las investigaciones. Su hermana, Eliana Avendaño, entregó detalles sobre los momentos previos a la desaparición del joven.

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El caso ha cobrado relevancia luego de que se conociera un video que mostraría una riña a bordo del planchón donde se encontraba la víctima. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante la confrontación y determinar si existió participación de terceros en la muerte del joven.

¿Qué contó la hermana de Alexander Avendaño sobre lo ocurrido en Guatapé?

En diálogo con La FM, Eliana Avendaño recordó que se encontraba compartiendo con su hermano durante la celebración cuando se presentó una discusión cuyas causas aún desconoce.

Según su relato, varias personas se abalanzaron sobre Alexander. La mujer aseguró que el joven fue golpeado, humillado y obligado a quitarse algunas prendas de vestir durante la confrontación ocurrida en la embarcación.

Además, afirmó que presenció cómo su hermano intentaba recibir ayuda de quienes estaban a su alrededor sin obtener respuesta. "Fue algo muy traumante para mí, ver cómo él intentaba ayudar y nadie lo ayudaba", relató.

¿Qué dice la familia sobre el video que analiza la Fiscalía?

Mientras afrontan el duelo, los familiares han comenzado a colaborar con las autoridades. La hermana de la víctima confirmó que ya ha sido entrevistada por funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Judicial como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.

La mujer también se refirió a uno de los videos que actualmente forma parte de los elementos analizados por los investigadores. Según explicó, el material llegó a sus manos después de la tragedia y fue entregado a las autoridades para que sirviera como evidencia dentro del caso.

"A mí me mandaron ese video y nunca estuve de acuerdo con que ese video se publicara", aseguró.