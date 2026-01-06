Mintransporte se pronuncia tras la muerte de joven en el embalse de Guatapé

El Ministerio de Transporte se pronunció sobre la muerte de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que falleció tras caer al embalse El Peñol-Guatapé durante un recorrido en una embarcación turística el pasado 24 de mayo.

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Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso y analizan evidencias que podrían esclarecer lo ocurrido, la entidad advirtió que podrían existir sanciones si se comprueban incumplimientos en las normas de seguridad fluvial.

El caso ha generado conmoción luego de que se conociera un video que muestra una riña al interior del planchón donde viajaba la víctima. En las imágenes se observan agresiones físicas y verbales entre varios ocupantes de la embarcación antes de que Avendaño terminara en el agua. Tras 120 horas de búsqueda, organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo del joven.

¿Qué dijo el Ministerio de Transporte sobre la tragedia en Guatapé?

A través de un comunicado emitido este 1 de junio, el Ministerio de Transporte lamentó profundamente el fallecimiento de Alexander Avendaño y expresó solidaridad con sus familiares y seres queridos. Además, reiteró que la protección de la vida y la seguridad de los usuarios del transporte fluvial son principios fundamentales que deben garantizarse en todo momento.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó que la seguridad va más allá de cumplir requisitos administrativos o documentales.

"La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones", afirmó la funcionaria.

Según la información verificada por las autoridades competentes, la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, incluyendo patente de navegación, certificado de inspección técnica, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil. Sin embargo, el Ministerio recordó que disponer de estos documentos no exime a los operadores de garantizar condiciones seguras durante cada recorrido.

¿Qué exige la ley para las embarcaciones turísticas en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la Ley 1242 de 2008 establece que las embarcaciones destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas deben contar con equipos de salvamento adecuados para responder ante cualquier emergencia.

La normativa también exige el uso permanente del chaleco salvavidas por parte de pasajeros y tripulación desde el momento del embarque y durante toda la navegación. Este requisito busca reducir los riesgos asociados a incidentes en cuerpos de agua y fortalecer la protección de quienes utilizan servicios turísticos fluviales.

Finalmente, la ministra María Fernanda Rojas hizo un llamado a operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para cumplir estrictamente las normas de seguridad durante cada trayecto.

"El llamado es a todos los operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para que cumplan rigurosamente las normas de seguridad. La prevención de este tipo de hechos es una responsabilidad compartida y cada medida de protección puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia", concluyó.