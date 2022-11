Las denuncias detrás del escándalo de corrupción que envuelve a la Aeronáutica Civil

Durante el fin de semana se destapó una presunta olla de corrupción en el interior de la Aeronáutica Civil. Una serie de denuncias habrían sido el detonante del escándalo que no solo salpica a la institución en este momento, sino a varias administraciones anteriores.

Presuntas irregularidades en temas de contratación e incluso favorecimiento para el narcotráfico son parte de los temas a los que la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría le ponen la lupa.

En horas de la mañana de este lunes 28 de noviembre, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sostuvo una reunión con funcionarios de la Contraloría para conocer a fondo las denuncias de presuntos hechos de corrupción que estarían sucediendo dentro de la Aerocivil. Poco después, el jefe de la cartera también se reunió con las organizaciones sindicales que habrían denunciado irregularidades en la administración de los recursos desde hace un buen tiempo.

NoticiasRCN.com conversó con Martín David Peñaloza Beltrán, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Aeronáutica Civil, quien indicó que en los 32 años que ha servido a la entidad ha denunciado distintas falencias dentro de la institución.

Para Peñaloza el tema de la contratación, el despilfarro de los recursos y la sobrecarga laboral han sido los temas más recurrentes durante su trayectoria en la Aerocivil.

A esta situación se le suma una mucho más compleja, y es la presunta participación de la Aeronáutica Civil de Colombia en lo que podría ser una red criminal que estaría permitiendo la entrada y salida de aeronaves del narcotráfico a través de la manipulación de los radares para el paso inadvertido de posibles cargamentos de droga.

NoticiasRCN.com: ¿Qué es lo que está pasando en la Aeronáutica Civil?

M.P.: Es un problema que viene de muchos años atrás, de administración en administración, y reventó este fin de semana con unos anuncios que se hicieron de manera tergiversada con temas del narcotráfico. Lo que sale es una recopilación de denuncias que se han presentado en diferentes órganos de control y en medios de comunicación sobre la trayectoria de seis administraciones anteriores. El tema es crítico.

Contratación de proyectos de infraestructura, contratación aeroportuaria y desórdenes en la administración de la Aeronáutica Civil. Yo vengo presentando denuncias desde hace 32 años, pero digamos que desde 2012 presenté una querella ante el Ministerio del Trabajo por sobrecarga laboral, donde la Aerocivil fue sancionada, pero a 2022 no se ha podido solventar esta situación. Turnos 18, 20 y 24 horas. Eso es gravísimo.

NoticiasRCN.com: ¿Hay irregularidades y corrupción en la contratación de la Aerocivil?

M.P.: Hay un desorden administrativo en la Aeronáutica Civil. Tienen aproximadamente 3.800 cargos de los que hay en este momento 1.000 vacantes y al menos 700 contratos por prestación de servicios, donde le está pagando alrededor de $60.000 millones a los trabajadores por horas extras, dominicales y festivos lo que evidenciaría la sobrecarga laboral que hasta el momento no se ha subsanado.

Lo que la entidad hizo fue asumir una planta paralela que no está solucionando las necesidades. Los contratistas que están nombrando son para ejecutar contratos de proyectos y para apoyos de gestión para que califiquen bien a la entidad. Lo que hacen es gastarse la plata para que las calificaciones salgan bien.

Sobre las 1.000 vacantes, lo que por ley sería cargos para los funcionarios que tienen derechos de carrera, una promoción de ascenso para cargos superiores para que en los cargos de abajo se incorpore gente de afuera, pero están dándole los empleos a funcionarios que no tienen especialización y que vienen de afuera, diciendo que aplican a unas alternativas. Y a los que tienen especialización, maestrías y doctorados les dicen que no tienen los requisitos. Eso nos parece irregular.

La Aeronáutica Civil coge los cargos que están quedando vacantes ahorita ,y con una justificación que no es la correcta, dicen que no hay funcionarios dentro de la institución para ejercer las funciones que ellos están promocionando y por eso tienen a los contratistas de prestación de servicios haciendo otras funciones y los incorporan como profesionales en los altos cargos.

Por ejemplo, promocionan un empleo para Cali y se lo ofrecen a un funcionario de Bogotá que tiene que trasladarse para Cali, y allí es como comienzan los contratos de prestación de servicio donde meten a los contratistas en los cargos altos. Destapando huecos para tapar otros con ciertos intereses.

NoticiasRCN.com: ¿Qué está pasando con los contratos por prestación de servicios?

M.P.: Los 700 contratos por prestación de servicio están dedicados a apoyos de gestión, es decir, proyectos como el de la adecuación y remodelación de 51 puestos de trabajo en un edificio relativamente nuevo que estaría costando casi $1.000 millones.

Trabajos que no suplen las necesidades de la entidad, porque esas las seguimos teniendo en las áreas de impacto directo y es en la sobrecarga laboral.

Esas personas que trabajan por prestación de servicios vienen presentando irregularidades. Ha habido contratistas que no cumplen, que han sido sancionados y que aún así le siguen adjudicando contratos.

NoticiasRCN.com: ¿Se han denunciado hechos relacionados con narcotráfico dentro de la Aerocivil?

M.P.: Ese tema le corresponde a los órganos de control para que ellos identifiquen qué funcionarios están inmersos en esos presuntos actos de corrupción.

Yo en el tema del narcotráfico no quiero hacer referencia. No me corresponde por lo delicado del asunto. Lo hecho y lo cierto es que sí, efectivamente, se han hecho muchas inversiones de muchísima plata en ayudas a la navegación aérea y la gran mayoría hoy presenta deficiencias.

Advertimos como veedores que está pasando, no se puede seguir dejando plata para algo que no está funcionando.

Los directores que han pasado por nuestra entidad están utilizando nuestras denuncias, que las presentamos en un sentido, para tergiversar y tratan de desviar la atención incorporando otros temas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos denunciando.

NoticiasRCN.com: ¿Qué pasó en la reunión con el ministro de Transporte?

M.P.: Hubo un encuentro con el ministro de Transporte, el viceministro de Transporte, la viceministra de Infraestructura y el director de la Aeronáutica Civil, en la que no se hicieron acuerdos. Pero con pruebas y documentos en la mano le demostramos que se han hecho las respectivas denuncias sobre los temas de contratación de proyectos y reclutamiento.

Este es un escándalo para coger chivos expiatorios, sin defender a nadie, le dijimos cómo van a coger a la secretaria general y a la señora jurídica tomándolas a ellas como culpables. Realmente hay un problema de fondo que amerita una investigación seria.

En vista de que solo hubo una exposición de motivos, para el próximo miércoles quedó pautada una nueva reunión donde se escucharán a las diferentes organizaciones sindicales para evaluar las denuncias.