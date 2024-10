"Esta COP es para dejar en alto el nombre de Colombia: alcalde Alejandro Eder

Cali se prepara para ser anfitriona de la COP16, el evento más relevante a nivel mundial sobre biodiversidad y el alcalde Alejandro Eder habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre la organización y la seguridad de la Conferencia de las Partes que se realizará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. Además, el mandatario local se refirió a los primeros nueve meses de su gestión.

¿Qué es la COP16 y para qué sirve?

La forma más sencilla de entenderlo es que la COP es el evento de cuidado al medio ambiente más importante del planeta. No hay evento más importante y la COP que se va a llevar a cabo en Cali. Es la COP de biodiversidad, nuestro país es uno de los países más biodiversos del mundo y Cali es una de las ciudades más biodiversas de Colombia, si no la más y es muy apropiada Cali como la sede.

Vamos a traer a todo el planeta aquí. Ya hay 12 jefes de Estado confirmados, el secretario general de la ONU, el fiscal de la Corte Penal Internacional, 720 periodistas de todos los países del mundo van a estar aquí y 15.000 delegados oficiales. El mundo va a venir a Cali para hablar de cuidar el medio ambiente y me llena de orgullo como caleño.

¿Cómo va el tema de la seguridad?

Cali tiene dos consideraciones de seguridad. Una es la seguridad ciudadana, es decir, los atracos, la violencia normal que hay en una ciudad colombiana o latinoamericana, para eso estamos trabajando desde el primer día. Ya hemos recibido más de 1.000 policías desde que inició la administración, venimos controlando los indicadores, una reducción del 10% en el homicidio, una reducción de más del 20% en los hurtos, en todas sus modalidades.

Tenemos grupos de tareas especiales para la captura de los 'motoladrones'. Arrancamos en abril y ya llevamos 40 capturas, es decir, estamos capturando en promedio dos a la semana, lo cual es un avance; obviamente falta mucho todavía, pero ahí estamos moviéndonos en la dirección correcta.

¿Y para el evento de la COP 16 en particular? Van a llegar otros 3.400 policías, pero además estamos protegiendo contra el terrorismo.

¿Le está yendo bien con el Gobierno Nacional?

En el caso nuestro estamos trabajando bien con el Gobierno Nacional, entendiendo que hay diferencias quizás políticas o hasta ideológicas, pero estamos trabajando bien.

¿Qué espera que pase con Cali cuando termine la COP16? ¿Qué le queda a la ciudad?

A Cali le queda mucho. Lo primero es que viene el planeta a Cali, hay que ser muy claros con eso. 720 periodistas de todos los países del mundo. Es una vitrina impresionante, es una vitrina que, si uno quisiera hacer esa pauta, por así decirlo, sería imposible.

Naciones Unidas estima que en este momento ya todas las personas que habitan el planeta Tierra, que leen el periódico o que ven noticias con algo de regularidad ya han oído hablar de Cali y Colombia y por una razón muy positiva. Lo que nosotros estamos haciendo es mostrándole a Cali al mundo, por eso la invitación que hago a los caleños, a los colombianos es que esta COP es para dejar en alto el nombre de Colombia.

Esta no es la COP para posicionamientos políticos o para hacer escándalos, sí para poder tener todos los debates que tengamos que tener, pero en un ambiente de paz y de reconciliación y que el mundo se enamore de Cali y que el mundo se enamore de Colombia, que nos sigan visitando.

Cuando nosotros estamos en el proceso de pedir la COP, el principal argumento que leímos al Gobierno Nacional fue que esta es la COP de la reconciliación para Cali.

¿Cuál ha sido el logro más importante tras nueve meses de su administración?

El más importante es ir recuperando la esperanza de los caleños e ir mostrando que es posible hacer las cosas bien. Recibimos una ciudad que estaba en una situación financiera y administrativa muy compleja, pero logramos estabilizarla y en este momento estamos poniendo la casa en orden.

Tenemos 28 frentes de obra activos por toda la ciudad de Cali arreglando las vías, una malla vial destruida de 3.700 kilómetros en pésimo o en mal estado y estamos mostrando que obras que estaban abandonadas, como el puente del Club Colombia, las podemos terminar.

¿Qué tanto le importan las encuestas?

Soy el alcalde de Cali que fue electo con la mayor votación de la historia, gané por 100.000 votos, y perdí todas las encuestas que sacaban los medios de comunicación (…) uno las mira, pero la encuesta más importante es la calle y si me preguntas ¿cómo está la calle?, la calle está bien, la gente está contenta. Siempre habrá espacio para mejora, pero también hay que recordar que Cali es una ciudad especial que ha pasado por unos años tormentosos y estamos recuperando a Cali.

¿Cuál es el reto inmediato del alcalde Alejandro Eder?

Tenemos que poner a Cali ya a soñar con lo que viene a partir del año entrante y lo que viene es verdaderamente para lo que me eligieron: revivir a Cali. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que invertir plata grande en la ciudad.

Platica no hay, pero tenemos que ver experiencias de otras ciudades como Barranquilla. ¿Cuál es la comparación entre Barranquilla y Cali? Cali tiene un presupuesto de 6 billones de pesos, de números gruesos, tenemos 2 millones y medio de habitantes, y tenemos hoy una deuda de un billón de pesos.

Barranquilla tiene un millón de habitantes, menos de la mitad del tamaño de Cali, tienen un presupuesto de 6 billones de pesos, como el de Cali, tienen una deuda de 3 billones y tienen un cupo adicional de 3 billones más, es decir, hasta 6 billones de pesos. Entonces, cuando uno mira lo que ha pasado en Barranquilla, cómo han transformado la ciudad, lo hicieron, invirtiendo en la ciudad.

¿Cree que el Concejo le va a copiar esta idea?

Venimos hablando con el Concejo con mucho respeto. Siempre he dicho, reconciliación, trabajemos unidos para sacar a Cali adelante, ellos entienden la necesidad y estamos precisando cuáles serían los proyectos, pero además estamos hablando con los caleños, no hay que olvidar que nosotros nos debemos a los caleños, por eso estoy yendo comuna a comuna, hablando con los ediles, hablando con representantes de la sociedad civil, mostrándoles y preguntándoles cuáles son los proyectos que necesitamos.

Si le pudiera mandar un mensaje al presidente Gustavo Petro, ¿qué le diría?

Le diría al presidente es que el tema de la seguridad no se puede descuidar y le diría algo, que lo he dicho en muchos escenarios desde que es presidente, y es que la voluntad de paz está bien, pero en un país como el nuestro no se puede perder de vista que una voluntad de paz tiene que ir acompañada de una política de seguridad contundente. Eso ha sido lo que ha marcado el éxito en los procesos que han salido adelante en nuestro país en los últimos años, es que nunca se ha bajado la guarda con la seguridad.