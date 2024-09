Acoso y maltrato en la formación médica: Estudiantes en Colombia denuncian graves abusos

En los últimos años, las denuncias de acoso, maltrato y violencia hacia estudiantes de medicina en Colombia han aumentado de forma alarmante.

Los testimonios de estudiantes como Ana y Diana, revelan una preocupante realidad: el ambiente hostil y abusivo que enfrentan en sus procesos de formación, tanto en universidades como en hospitales.

Esta situación se ha convertido en un grave problema de salud mental, con un 46% de los estudiantes de medicina reportando sufrir de depresión, un 79,8% siendo víctimas de violencia psicológica, y un 42,6% de acoso sexual.

Historias de abuso y maltrato en hospitales y universidades

Ana, estudiante de medicina durante ocho años, relata cómo ha enfrentado múltiples episodios de abuso y acoso por parte de quienes deberían ser sus educadores. Desde tener que reponer días de clases perdidos por duelo familiar, hasta comentarios despectivos y humillaciones diarias, su testimonio expone un ambiente educativo tóxico. "No había en su momento una silla donde sentarse... Me vio en el camarote y me dijo: '¿Quién te dio permiso para sentarte?'", cuenta Ana.

Por su parte, Diana N., médica general, revela haber sido víctima de acoso sexual por parte de un docente durante su formación. "Hubo un momento donde él me dijo que no me iba a dejar graduar... Preferí morir antes que ceder a sus pretensiones", relata Diana, mostrando cómo estos casos de abuso afectan profundamente a los estudiantes.

La falta de una ruta clara de atención para los afectados

Según la Asociación Nacional de Internos y Residentes, en el último mes se han recibido más de 200 denuncias de acoso y maltrato en el país, sin embargo, no existe una ruta de atención específica para estos casos. La situación se agrava especialmente en las zonas rurales, donde los médicos enfrentan amenazas de grupos armados y sobrecargas laborales extremas. El presidente de la Asociación Nacional Médica, Juan Camilo Soler, destaca que "no tenemos a quién recurrir, no tenemos las garantías de una guía...".

Ante estos acontecimientos, la Academia Nacional de Medicina ha convocado a todas las asociaciones relacionadas con el talento humano en salud para establecer políticas y medidas que reduzcan la violencia en los centros de formación. Se enfatiza la necesidad de transformar la cultura institucional, fomentar valores como la ética, el respeto y la honestidad, y mejorar el relacionamiento entre universidades y hospitales.

El llamado de los estudiantes y profesionales del sector salud es claro: necesitan garantías para ejercer la carrera que han estudiado durante tantos años.