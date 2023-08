JEP imputará al general (r) Mario Montoya por su presunta responsabilidad en falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz imputará al excomandante del Ejército, general en retiro Mario Montoya, por su presunta responsabilidad en los de falsos positivos en Antioquia. Los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2003, mientras el alto oficial estuvo comandando la cuarta brigada. Durante la investigación, en dos oportunidades los magistrados citaron al general para que diera su versión, pero él negó su responsabilidad.

En las diligencias las víctimas pidieron verdad, mientras los comparecientes narraron, lo que, según ellos, les exigía su superior. En los próximos días el general Montoya deberá responder al tribunal si acepta o no su responsabilidad, y en caso de no aceptarla iría a juicio.

Los testimonios que señalan como responsable al general (r) Mario Montoya

El pasado 27 de junio, el sargento (r) Fidel Iván Ochoa, dijo en audiencia de reconocimiento de responsabilidad de las casi 50 ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, Antioquia, que esa práctica de falsos positivos se había vuelto sistemática con la llegada del general Montoya al comando de la Séptima División.

“Este general Montoya, siendo comandante de la Séptima División, ejecutaba programas radiales con cada uno de los comandantes del pelotón, nos insinuaba, nos inculcaba diciéndonos frases que eran muy fuertes. Nos decía: ‘Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotancados de sangre’, y era enfático y nos manifestaba en el radio que los únicos resultados que para él contaban eran los muertos, no valían capturas, no valían incautaciones, lo único que importaba era el número de muertes”, contó.

Álvaro Uribe denunciará a Zulema Jattin por declaraciones en la JEP sobre paramilitarismo

Recientemente, la JEP detalló en una resolución si Zulema Jattin, exsenadora de Córdoba, había cumplido con el aporte a la verdad y por ende podría continuar con el sometimiento al que se había acogido hace varios años. En este documento la jurisdicción incluyó la declaración de la exfuncionaria sobre una reunión que habría tenido en 2002 con Álvaro Uribe, en ese entonces, candidato a la Presidencia. El motivo de ese encuentro era contarle sobre las dificultades que tenía en su campaña para las elecciones legislativas por la injerencia que tenían los paramilitares en Córdoba. “Él me preguntó que si yo tenía alguna prueba real, que no solo fuera mi testimonio de la prohibición de ser proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara (…) me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, que lo mejor era que no pusiera esa denuncia y que tratará de hacer campaña en el resto del departamento”, le contó la exsenadora a la JEP.

Frente a esto, Álvaro Uribe informó a través de sus redes que denunciaría a Jattin por sus declaraciones. “Con la doctora me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme, inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”.