Directiva de Fecode habla del paro del 12 de junio: "Los derechos no se mendigan"

Fecode, el sindicato que agrupa a los profesores del sector público de Colombia, anunció que se irán a paro este miércoles 12 de junio porque aseguran que las modificaciones sobre la ley estatutaria de educación no atiende a los pedidos de los maestros del magisterio e impacta de manera negativa a la educación.

Con este paro son cerca de 5 millones de niños los que se quedarán sin clase en los colegios públicos.

Al respecto hablaron Victoria Avendaño, representante de los profesores y David Luna, senador de la República.

Profesora Avendaño, ¿por qué se van a paro si la reforma está avanzando en el Congreso?

Es una reforma de ley estatutaria que no obedece a los intereses del magisterio colombiano, que no respeta las conquistas que hemos logrado a través de las luchas por la defensa de la educación pública por garantizar una financiación adecuada de la educación y por qué no fue concertado ese contenido con Fecode.

Senador Luna, esas modificaciones que entraron a la reforma, según la profesora Avendaño, no van de acuerdo a los intereses del magisterio y no fueron consultadas.

A Fecode le molesta, según entiendo, que haya evaluación de competencias. A mí me parece que es normal que a un profesor, a un maestro o a cualquier otra persona que trabaja se le evalúe su trabajo y con fundamento en esa evaluación pueda por supuesto ascender, ganar mejor y progresar.

La evaluación debe ser una pieza fundamental para todos y para todos por igual

Profesora Avendaño, ¿por qué no quieren que los evalúen si eso es garantizar una educación de calidad?

No hemos dicho nunca que no queremos que nos evalúen, de hecho en educación se evalúa de manera permanente.

Lo que consideramos que no debía hacerse es una evaluación punitiva que amarre los resultados o la estabilidad laboral del docente a ese tipo de evaluaciones estatales o internacionales que realmente no obedecen a medir la calidad de la educación.

Senador Luna, ¿qué otros puntos entraron en estas modificaciones al proyecto y que tienen tan molesto a Fecode?

Primero que la educación sea mixta que el ciudadano tenga la libertad, el derecho o la posibilidad de escoger si quiere estudiar en la educación pública o privada.

En segundo lugar, que el Estado pueda ayudar a financiar tanto a los jóvenes que quieren ir a la pública como a los jóvenes que quieren ir a la educación privada.

Que la educación para los niños entre los 0 y los cinco o seis años sea un derecho esencial y fundamental, esto de la mano de la calidad, que es buena educación buena evaluación.

Profe Avendaño, este paro afecta sin duda alguna afecta las clases, ¿por qué no manifestarse precisamente en unos días en los que los niños no tengan que dejar de ir a estudiar?

O sea, que tú me estás diciendo que hagamos un paro los fines de semana o en jornadas contrarias como nos han mandado hacer en ocasiones anteriores; no. Nosotros hoy tenemos que hacer el paro,no porque nosotros escogimos la fecha, sino porque desafortunadamente es la fecha vigente para poder continuar el último debate.

Nosotros tenemos una consigna; el maestro luchando, también está educando y hoy les estamos enseñando a los estudiantes que hay que defender la educación pública. Los derechos no se mendigan.