Federico Gutiérrez habla sobre regularización de la marihuana: “Es un problema de salud pública”

La puja electoral por las regiones comienza a moverse cada vez más. Este martes 4 de julio el excandidato presidencial Federico Gutiérrez confirmó su aspiración a la Alcaldía de Medellín, hecho que venía estudiando y que anticipó el lunes 3 en entrevista con Noticias RCN.

El candidato avalará su candidatura desde el reciente partido Creemos, colectividad política del mismo Gutiérrez.

En una entrevista con la periodista Eva Rey, el candidato Gutiérrez habló sobre su aspiración y lo que aspira a consolidar por Medellín nuevamente, esto recordando que ya fue alcalde.

Consumo de marihuana

En medio del diálogo, Gutiérrez habló sobre la marihuana y el reciente hundimiento en el Congreso de la República del proyecto que pretendía regularizar el uso adulto del cannabis en Colombia.

El candidato aseguró que no juzga a quienes consumen esta planta y considera que más bien es un problema de salud pública.

“No soy de los que creen que hay que definitivamente perseguir una persona porque consume marihuana, yo creo que este es un problema de salud pública. El sistema de salud colombiano está en mora de entender que esto es un problema de salud pública y que tiene que dar garantías a las personas que quieran superar una adicción”, afirmó Gutiérrez en entrevista con Rey.

El candidato a la Alcaldía aseguró que “yo no soy de los que se la pasa juzgando porque alguien fuma marihuana o hace lo otro, cada quien toma las decisiones en su vida”.

Gutiérrez aseguró que ha probado la marihuana, pero que nunca le ha gustado. También contó que prefiere tomar licores como el aguardiente y el tequila y que no consume drogas.

“Yo probé la marihuana cuando estaba más joven y no me gustó, preferí seguir con el aguardientico mejor, me iba mejor, y no me quedé en la marihuana, pero sí tengo mucho miedo con las drogas”, afirmó Gutiérrez.

Alcaldía de Daniel Quintero

El candidato Gutiérrez se refirió al actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y aseguró que la gente está muy molesta con la gestión de esa administración.

“Los problemas de Medellín son inmensos, se robaron a Medellín, dejaron a esta ciudad llena de huecos, los colegios caídos, cuestionamientos grandes en materia de contratación y corrupción, pero por eso la gente no los puede ver”, afirmó Gutiérrez.

Finalmente, el candidato a la Alcaldía aseguró que los medellinenses están muy molestos con Quintero.

“Tienen la ciudad destrozada, tienen los programas sociales destrozados. La gente no solo está brava, la gente está indignada. Esa agenda local es muy poderosa para que empiece a tener impacto nacional, eso es lo que va a tener que pasar”, concluyó Gutiérrez.