Corte Suprema negó recusación de Nicolás Petro contra el fiscal Francisco Barbosa

En las últimas horas se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la recusación instaurada por Nicolás Petro contra el fiscal general Francisco Barbosa. El alto tribunal comunicó que esta solicitud no procede en vista de que Barbosa no es quien adelanta la investigación y no tiene injerencia en la misma.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, negó este jueves 6 de julio la recusación de Nicolás Petro contra el fiscal Francisco Barbosa, en el marco de las investigaciones que se adelantan sobre el origen de los presuntos dineros que habría recibido para financiar la campaña presidencial de su padre y las lujosas propiedades que tenía en la ciudad de Barranquilla.

La decisión de la negativa a este recurso se da por dos razones: inicialmente por el fiscal general no tiene a cargo el proceso contra Nicolás Petro, seguido porque no toma directivas ni da instrucciones a los fiscales para tomar decisiones respecto a la investigación en curso.

Esta decisión deja claro que los fiscales son autónomos en los procesos que siguen, por lo que no existe ningún tipo de relación con el fiscal Barbosa.

Lo que llevó a Nicolás a instaurar la recusación

Esta decisión la tomó el hijo del presidente Gustavo Petro tras la discusión que tuvo su padre con Francisco Barbosa por el fiscal Daniel Hernández. La pelea comenzó por las polémicas declaraciones del mandatario colombiano en las que aseguraba ser el jefe del funcionario a la cabeza de la Fiscalía. Luego intervino la Corte Suprema de Justicia pidiendo respeto por la autonomía de la rama judicial.

La solicitud de Nicolás Petro se veía venir. El pasado 5 de mayo, el diputado de Atlántico había publicado en su cuenta de Twitter un comunicado en el que cuestionaba si el proceso que hay en la Fiscalía en su contra, por lavado de activos y otros delitos, tendría garantías, pues quien lo investiga, según él, tiene una discusión de “carácter personal” con un miembro de su familia.

En el comunicado, los abogados de Nicolás Petro expresaban su preocupación porque el proceso que adelanta la Fiscalía en contra de su representado, tras las declaraciones de su expareja Day Vásquez, no tuviera las garantías constitucionales o estuviera sujeto a sesgos políticos y personales.

Vea también: Day Vásquez fue contundente tras su declaración en contra de Nicolás Petro

La respuesta del fiscal Barbosa frente a la solicitud de recusación

“El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, no aceptó, por improcedente, la recusación que presentó el señor Nicolás Petro Burgos dentro de la investigación penal que se sigue en su contra y fue abierta por solicitud del señor presidente de la República”, se lee en el documento.

En razón a esta decisión, el caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, detalló la Fiscalía.

El fiscal argumentó que, entre otras cosas, no se declarará impedido en el caso de Nicolás Petro debido a que “las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor a cargo del proceso”.

Entretanto, se aclaró que Barbosa no es el fiscal a cargo de la indagación que se adelanta en contra de Nicolás Petro Burgos. Señaló también que “la Constitución y la ley garantizan la autonomía y la independencia de los fiscales delegados en la toma de sus decisiones”.

En este caso, la Corte Suprema de Justicia coincidió con los argumentos que expuso el fiscal al momento de conocerse la instauración del recurso.