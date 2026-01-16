Firmas de Juan Daniel Oviedo, Claudia López y Luís Gilberto Murillo fueron certificadas: otros seis candidatos no lo lograron

Restan cinco días para que la Registraduría avale las firmas de candidaturas de personas que aspiran a la presidencia como grupos significativos, entre ellos, Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, entre otros.

De momento, hay candidatos a la espera de que el proceso de verificación finalice. Sin embargo, en diálogo con Noticias RCN el registrador nacional, Hernán Penagos, reveló que “el día de ayer (15 de enero) se certificaron tres (candidatos) adicionales: Juan Daniel Oviedo (por el movimiento ‘Con toda por Colombia’), Claudia López (por el movimiento ‘Con Claudia, imparables’) y Luis Gilbert Murillo (por el movimiento ‘Luis Gilberto soy yo’)”.

Además, explicó que, al completarse el plazo máximo “de presentación de las firmas, 21 grupos significativos (candidatos) radicaron alrededor de 28 millones de firmas. Una cifra descomunal. En la historia de Colombia nunca se habían radicado tantas firmas”.

Aun así, “de ellos, ya se certificaron nueve candidatos, que cumplieron el número mínimo de 633.000 firmas necesarias para poder inscribirse a la presidencia por este mecanismo y seis fueron negados; es decir, llevamos 15 revisados y seguimos revisando y haciendo auditorías a otros seis. Tenemos plazo hasta el próximo 21 de enero”.

¿A qué candidatos negaron el aval para aspirar por firmas a la presidencia?

El alto funcionario explicó que los seis candidatos a los que negaron el aval no podrán aspirar a la presidencia por el mecanismo de las firmas. Se trata de Pedro Rosado, Mihaly Flandorffer, Alexánder Henao, Ernesto Sánchez, Henry Martínez y Pedro Pablo Díaz.

Y con el resto, según dijo, no tendrán “mayores dificultades. Vamos a cumplir en el plazo, a pesar de que se trataba de un número muy alto de firmas: 28 millones. Muchas de ellas tuvieron que ser revisadas a detalle, pero vamos avanzado y las fechas de inscripción para la Presidencia de la República empiezan el 31 de enero. No habrá problema con los plazos”.

Los candidatos que no recibieron el aval “no cumplieron con el número total de firmas; presentaron datos ilegibles o, de alguna manera, tuvieron dificultades con firmas duplicadas y una serie de circunstancias que fueron evidenciadas; sin embargo, estas personas pueden presentar el derecho de contradicción si así lo quieren”.

Para garantizar la legitimidad de las 633.000 firmas por candidato, la Registraduría cuenta con tres mecanismos de verificación: una herramienta de analítica de datos, la verificación manual y la apología.

Consultas irán todas en un mismo tarjetón:

En entrevista con Noticias RCN, el registrador explicó que los tarjetones utilizados en las consultas del próximo 8 de marzo “será una única tarjeta electoral y en ella irán las consultas que se radiquen”.

A la fecha, “se han anunciado, informalmente, dos consultas, pero el plazo se cierra el próximo 6 de febrero, así que podrían llegar una, dos o tres más. El número de consultas que se radiquen irán en un único tarjetón para proteger el derecho al voto y la confidencialidad. Si presentamos tarjetas electorales por cada una de las consultas estaríamos violando el secreto del voto, que es uno de sus principios universales”.

Para evitar confusiones, “en la parte alta de la tarjeta electoral vamos a escribir claramente, con letras de color rojo, que solo se puede marcar una de las diferentes consultas que se radicaron”.

Abelardo de la Espriella y Carlos Caicedo, aunque radicaron un número considerable de firmas, siguen en revisión. Sus firmas pasarán por la herramienta analítica, un proceso de grafología y una auditoría para garantizar su autenticidad. Y, a más tardar, el lunes 19 de enero terminará el proceso para expedir el martes las certificaciones a las que haya lugar.