El 2026, un año electoral en Colombia: estas son las fechas determinantes

El 2026 se perfila como un año clave para el futuro político de Colombia, al tratarse de un periodo marcado por decisiones trascendentales en el ámbito electoral. Con la renovación del Congreso de la República y la elección de un nuevo presidente, el país entra en una etapa decisiva que definirá el rumbo institucional, social y económico para los próximos años. Desde ya, las autoridades electorales y los partidos políticos afinan sus estrategias, mientras la ciudadanía comienza a prepararse para participar activamente en las urnas.

Con el inicio del nuevo año, empieza la cuenta regresiva del calendario electoral, un cronograma que establece fechas determinantes para candidatos, colectividades y votantes. La Registraduría Nacional del Estado Civil cumple un papel central en este proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y la organización de las distintas jornadas electorales que marcarán el 2026.

Fechas clave del calendario electoral rumbo al Congreso y la Presidencia

Uno de los primeros hitos del calendario será el 21 de enero, fecha límite para que la Registraduría certifique a los aspirantes presidenciales que optaron por la vía de las firmas y que lograron cumplir con el número exigido para formalizar su intención de candidatura. Este paso resulta fundamental para depurar el amplio abanico de nombres que han manifestado interés en llegar a la Casa de Nariño.

Posteriormente, el 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República, en las que los colombianos elegirán a los nuevos senadores y representantes a la Cámara. Ese mismo día también se realizarán las consultas interpartidistas, mecanismos que permitirán a los partidos y coaliciones definir a sus candidatos únicos a la Presidencia, reduciendo así la dispersión de aspirantes de cara a la contienda principal.

El calendario avanza con otra fecha determinante: el 13 de marzo, cuando se cerrarán oficialmente las inscripciones de candidatos a la Presidencia de la República, dando paso a una etapa más definida de la campaña electoral.

Elección presidencial y posesión de las nuevas autoridades

La atención nacional se centrará el 31 de mayo, día en el que se celebrará la primera vuelta presidencial. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida, el país volverá a las urnas el 21 de junio para la segunda vuelta, instancia definitiva en la que se elegirá al nuevo mandatario de los colombianos.

Una vez concluido el proceso electoral, el 20 de julio se instalará el nuevo Congreso de la República, con la llegada de los senadores y representantes electos, quienes asumirán sus funciones legislativas en un contexto político renovado.

Finalmente, el 7 de agosto, fecha emblemática para la institucionalidad colombiana, se llevará a cabo la posesión del presidente de la República, acto que marcará el inicio de un nuevo periodo de gobierno.

El calendario electoral de 2026 plantea un año intenso y decisivo para Colombia, en el que la participación ciudadana será clave para fortalecer la democracia. Con fechas ya definidas, el país entra en una etapa de debate, propuestas y decisiones que marcarán su futuro inmediato.