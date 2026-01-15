Daniel Palacios no estará en la Gran Consulta del 8 de marzo: esta sería la razón

En las últimas horas, se habrían reunido los precandidatos presidenciales que hacen parte de la Gran Consulta del próximo 8 de marzo para evaluar la posibilidad de participación de Daniel Palacios.

Horas más tarde se conoció que Palacios no estará en la Gran Consulta. A través de un extenso comunicado, el precandidato presidencial aseguró que no ha recibido una respuesta formal:

A lo largo de este camino he recibido (…) aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión. (…) No ha existido una negativa formal, pero sí se ha presentado una sucesión de desplantes y evasivas que en la práctica expresan un rechazo sin que medie una razón concreta.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.