Francisco Barbosa presentará documento contra política nacional de drogas del Gobierno de Gustavo Petro

La lucha contra las drogas ha sido uno de los temas más abordados a nivel nacional e internacional y muchos gobiernos han adoptado medidas para poner fin a esta problemática. Algunos han implementado la legalización, mientras que otros aumentan el pie de fuerza para combatir los delitos del narcotráfico.

Este lunes 17 de julio, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que presentará su carta de rechazo a la política antidrogas del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Según el funcionario, la política del jefe de Estado carece de claridad y no es consecuente con la grave problemática que tiene el país en torno al tráfico de estupefacientes.

Mediante un comunicado, el fiscal explicó que las propuestas sobre el favorecimiento de los pequeños cultivadores y consumidores del mandatario no son claras y que no plantean acciones contundentes para luchar contra el narcotráfico y sus crímenes.

Así mismo, Barbosa señaló que si bien la política de Petro está enfocada en debilitar a las organizaciones criminales mediante la legalización, no cuenta con estrategias claras que estén dirigidas al desmantelamiento de estas agrupaciones, lo cual sería perjudicial para el país.

El comunicado concluyó diciendo que esta iniciativa funcionará como un plan social y medioambiental, pero no cuenta con los lineamientos necesarios para liberar a Colombia de los tantos delitos que se perpetúan por parte de grupos armados.

¿Cuál es la política antidrogas de Petro?

En varios escenarios internacionales, el mandatario ha reiterado su intención de ir por el camino de la legalización y de implementar políticas de fortalecimiento de la salud pública, lo cual ha generado controversia por parte de diferentes mandatarios y funcionarios públicos.

Por ejemplo, Petro aseguró que la lucha contra el narcotráfico "ha fracasado y no ha traído sino muerte" en el Foro de París sobre la Paz, invitando a los demás mandatarios participantes a que se modifique la percepción sobre el consumo de estupefacientes y que adopten medidas de regulación.

"La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. Son las rutas ‘clandestinizadas’ del transporte de la cocaína. Ciudad y país por donde pasa, va dejando un reguero de sangre que se cuenta por centenares de miles: un millón de muertos latinoamericanos, millones de presos por consumir drogas en los Estados Unidos, la mayoría de raza negra o de etnias afroamericanas”, argumentó el presidente en dicha ocasión.

Además, Petro explicó que las naciones que han incrementado el pie de fuerza en lugar de promover la legalización han ayudado a que se presentan más crímenes, favoreciendo a las grandes mafias y dejando terribles consecuencias en la población.