"Me parece reprochable que a un congresista lo graben": Petro sobre denuncia de Catherine Juvinao

El presidente Gustavo Petro se pronunció por la denuncia hecha por la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien aseguró haber sido grabada ilegalmente por la fiscal Angélica Monsalve, esto con la intención de desprestigiarla ante la opinión pública.

"Denuncio a la fiscal Angélica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización, diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones", afirmó Juvinao.

Por medio de su cuenta de la red social X, el presidente Petro rechazó la acción y aseguró que en su Gobierno no se persiguen a congresistas ni a periodistas, sin embargo, cuestionó que Juvinao también relacionara a su administración con lo sucedido.

"Este mensaje que reproduce la representante Juvinao, es un exabrupto. Me parece reprochable que a un congresista lo graben, a mí me interceptaron mis comunicaciones por lustros, pero decir que mi gobierno hace lo mismo es una simple calumnia. El gobierno que perseguía congresistas y periodistas no es el mío", explicó Petro.

Y reiteró el mandatario: "¿De dónde acá un conflicto entre personas que pertenecen a otras ramas del poder público diferentes al Gobierno, es responsabilidad del Gobierno?".

El presidente reiteró que no los pueden responsabilizar de conductas que hayan tenido otros funcionarios públicos.

"No podemos responsabilizarnos de la conducta de los integrantes del legislativo ni del judicial", concuyó Petro.

¿Por qué Juvinao relaciona al Gobierno en la denuncia?

El pronunciamiento del presidente Petro se derivó a que Juvinao aseguró que la fiscal Monsalve estaba buscando congraciarse con el Gobierno por intereses personales.

"Señora fiscal, si usted lo que está tratando es de congraciarse con el Gobierno, de intentar decirle al Gobierno 'estoy lesionado a las dos congresistas del partido Verde que le están haciendo un control a sus reformas' para ser ternada como fiscal general, que fue algo que Monsalve me dijo en esa conversación en mi casa", afirmó la representante refiriéndose a la también representante Katherine Miranda.

Juvinao aseguró que Monsalve reiteró que el Gobierno no le estaba prestando atención y acto seguido habló mal del presidente Petro.

"No solamente esa no es la manera de usted congraciarse con el Gobierno para que la ternen a fiscal (...) esto no se hace", enfatizó la representante en un video.

Finalmente, Juvinao aseguró que interpondría acciones legales en contra de la fiscal, quien ha sido cuestionada ante la opinión pública por diferentes hechos y casos que ha venido manejando desde la Fiscalía General.