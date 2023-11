Fiscal Barbosa propone plebiscito para decidir procesos de paz con ELN y otros grupos armados

El fiscal Francisco Barbosa volvió a pronunciarse en contra de la propuesta de 'paz total' del Gobierno Nacional. Esta vez, propuso la posibilidad de llamar a un plebiscito para que los colombianos elijan si están de acuerdo o no con la implementación de procesos de paz con el ELN y otros grupos armados.

Barbosa criticó las bases de la 'paz total' y dijo que "lo popular" fue "un molde que le pusieron a todo", a pesar de no tener resultados ni orden.

"Si esa es la razón, ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos de ejecución que no proceden, deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delincuenciales", expresó Barbosa.

Las declaraciones del fiscal llegan en medio de los constantes tropiezos del Gobierno en sus intentos de paz con el ELN y las disidencias de las Farc. El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, en La Guajira; el paro armado entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó y la injerencia del EMC de las disidencias de las Farc en las recientes elecciones regionales, se suman a los percances en los acuerdos de cese al fuego con estos grupos criminales.

Barbosa lanzó varias pullas al Gobierno y al presidente Petro, insistiendo en que "se eligieron para seguir siendo oposición y se olvidaron que gobernarse significa sentarse a trabajar".

Para el fiscal, población civil debe tener voz y voto en el desarrollo de estas negociaciones, pues son ellos los directamente afectados por los incumplimientos de los grupos armados.

"Acá los criminales se parapetaron en el concepto filosófico de paz, sin contenidos, sin resultados y sin orden, nos dicen que todo este engranaje de la 'paz total' se plantea por una necesidad del pueblo colombiano de querer que estos grupos entren en razón", reiteró.

La intervención del fiscal se dio en medio del encuentro de la Federación Nacional de Departamento que se celebró en Santa Marta, en donde aprovechó para señalar al Ejecutivo de "buscar beneficiar a mafiosos" y de no defender la institucionalidad.

Durante el encuentro, Barbosa aseguró que "gracias a la Fiscalía" existen las negociaciones actuales con grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, exaltando que "por respeto a la institucionalidad" fueron suspendidas 103 órdenes de captura en contra de dichas organizaciones.

Solamente dijimos 'no' cuando nos pidió el Presidente de la República suspender órdenes de captura contra extraditables y por supuesto, yo no me iba a prestar a una decisión de ese talante