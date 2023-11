Que presten la misma atención que al caso del padre de Luis Díaz: familiar de uno de los 32 secuestrados del ELN

El secuestro de Luis Manuel Díaz, quien ya cumple más de 10 días en poder del Ejército de Liberación Nacional, es la cara de visible de las decenas de ciudadanos secuestrados por grupos al margen de la ley. De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, el ELN tiene privados de la libertad a 32 personas; uno de los casos más dramáticos es el del odontólogo Juan Carlos Bayter, quien desapareció el pasado 18 de octubre cuando llevaba a sus hijos al colegio en Magdalena.

Su esposa, Helen Haranzáles, conversó con Noticias RCN sobre este secuestro y aseguró que, aunque han pasado 21 días, no han tenido ninguna petición de dinero por parte del grupo guerrillero.

Noticias RCN: ¿Han recibido algún tipo de exigencia económica por la liberación de su esposo?

Helen Haranzáles: No, no hemos recibido ningún tipo de petición económica por el momento.

Noticias RCN: ¿Qué le piden al Gobierno?

Que presten la misma atención, rapidez y celeridad que han tenido con otros casos, como el del jugador Luis Díaz. Que no sea necesario ser familiar de una figura pública para que haya todo el despliegue que se está presentando. Al igual que mi esposo, hay muchos secuestrados.

Noticias RCN: ¿Es probable que su esposo haya recibido amenazas?

No. Él nunca ha recibido mensajes o llamadas. Esta situación nos toma por sorpresa porque en ningún momento recibió amenazas. No sabemos, supongo que el fin es económico, pero no hemos tenido ninguna comunicación.

Noticias RCN: ¿Cree que se deben replantear los diálogos con el ELN?

Opino que hay que replantar, dialogar y buscar soluciones para resolver la situación. Se deben tomar medidas urgentes porque las personas privadas de la libertad son las que están sufriendo. Esto nos está acabando, entonces pienso que las mesas deben moverse y no solo por un caso sino por todos.

Noticias RCN: ¿Qué mensaje le envía a su esposo?

Le digo que tenga mucha fortaleza para afrontar esta difícil prueba de Dios y la vida. Nadie se prepara para esto, pero estamos orando para que Dios toque el corazón de estas personas, y estamos esperándolo con amor y tenemos fe de que el Gobierno resolverá esta situación.