“Tengo que levantar la voz”: alcaldesa de Candelaria y su llamado a no atacar a las mujeres

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, hizo un llamado a reflexionar sobre la violencia política contra las mujeres durante una sesión del Concejo Municipal, en la que pidió que estas situaciones sean abordadas de manera colectiva y no se conviertan en una práctica normalizada dentro de los escenarios democráticos.

La mandataria aprovechó su intervención para señalar que, durante su trayectoria de más de 30 años en la vida pública y como lideresa, ha recibido solicitudes de mujeres del municipio para que se haga un pronunciamiento frente a situaciones que, según expresó, afectan a quienes participan en política.

No a ataques a las mujeres

“Pero como líder sí tengo que levantar la voz”, manifestó Vallejo, al invitar a las concejalas y a otras mujeres lideresas a reflexionar sobre los ataques que, según indicó, se presentan dentro y fuera del recinto, así como en las redes sociales.

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Durante su intervención, la alcaldesa se refirió a expresiones que, en sus palabras, cosifican y señalan a las mujeres y ella misma, como “animales, roedores”, y pidió que se respeten las normas que regulan el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas.

Un llamado a garantizar la participación de las mujeres

La Alcaldesa de Candelaria advirtió que este tipo de situaciones puede dificultar que más mujeres se animen a participar en política y ejercer cargos de representación. En ese sentido, sostuvo que las diferencias ideológicas y partidistas no deberían convertirse en motivos para descalificar a quienes tienen responsabilidades públicas.

“Es muy difícil para que otras mujeres quieran participar en política”, expresó la mandataria, al cuestionar las dinámicas de confrontación que, desde su perspectiva, afectan la honra de las mujeres que intervienen en la vida política.

La alcaldesa también hizo un llamado a que las diferencias entre la Administración Municipal y los integrantes de la corporación se tramiten mediante el debate democrático, el respeto y la discusión de los asuntos de interés público.

“Candelaria los necesita construyendo”, afirmó, al insistir en que el municipio requiere el compromiso de sus distintos sectores políticos, más allá de las diferencias entre organizaciones o partidos.

La violencia política contra las mujeres, un desafío democrático

El pronunciamiento se produce en un contexto nacional en el que la misoginia y la violencia política contra las mujeres han cobrado relevancia en la discusión pública. Estas conductas pueden manifestarse mediante descalificaciones, hostigamientos, estereotipos de género y ataques que buscan menoscabar la participación o el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

La crítica a la gestión de los funcionarios y el debate entre posiciones políticas hacen parte de la democracia. Sin embargo, estas expresiones deben distinguirse de aquellas que pueden vulnerar la dignidad, la igualdad y los derechos de quienes participan en la vida pública.

Con su intervención, la alcaldesa de Candelaria puso sobre la mesa la necesidad de que las instituciones y los actores políticos reflexionen sobre el ambiente en el que se desarrolla el debate público y promuevan garantías para que más mujeres puedan ejercer liderazgos sin intimidaciones ni prácticas de discriminación.

El llamado es a que las diferencias políticas no desplacen el respeto y a que la participación de las mujeres sea reconocida como una condición fundamental para una democracia más incluyente.