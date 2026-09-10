Habló el esposo de Cristina Patiño, víctima de feminicidio en Popayán: desgarrador relato

El esposo de la odontóloga Cristina María Patiño Sandoval, víctima de feminicidio en Popayán, denunció que el sistema judicial ignoró las múltiples alertas sobre las amenazas que ella y su familia enfrentaban.

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Noticias RCN habló con José Raúl López, quien reveló que en repetidas ocasiones se puso en conocimiento de las autoridades los peligros que representaba la persona que terminó cometiendo el feminicidio.

¿Cómo ocurrió el feminicidio?

Patiño, de 45 años, desapareció el 13 de septiembre de 2026 y fue hallada sin vida el 17 de septiembre en el sector de Florida II. El 5 de octubre, las autoridades capturaron a Jorge Iván Cuaspud Rodríguez, conocido por el alias de Papas o Ñanga, en el barrio La Paz de Popayán.

Este hombre tenía 16 anotaciones por varios delitos, tales como homicidio, extorsión, hurto calificado, violencia intrafamiliar y fuga de presos.

“Ella misma le manifestó al Estado que posiblemente sería asesinada en varias oportunidades. Se manifestó con pruebas documentales y denuncias de que estaba siendo víctima de maltrato físico, psicológico, extorsivo, amenazas contra su vida, contra mi vida, y solamente hasta que es vilmente feminizada, se le presta la debida atención”, narró López.

Familia había dado alertas

‘Papas’ realizó varias llamadas extorsivas desde un centro carcelario, aspecto que la familia también les comunicó a las autoridades; pero parece que esta información no fue tomada en cuenta con la rigurosidad pertinente.

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Las autoridades dieron con su ubicación tras recopilar información de los videos que grabaron las cámaras de seguridad, georreferenciación y demás elementos de la investigación.

Su esposo aseguró que el sistema judicial desestimó las denuncias bajo la premisa de que “era simplemente una llamada extorsiva desde las cárceles”. Por eso, dijo que la atención oportuna pudo permitir que se tomaran medidas de seguridad a tiempo.

Con respecto al principal responsable, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y fue enviado a prisión con medida de aseguramiento.