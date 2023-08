Gobernador de Boyacá: "Pusimos la queja, las dilataciones se venían agrandando"

Una de las preocupaciones más importantes en este momento en el país es la de la emergencia en el municipio de Pajarito tras la caída del puente Los Grillos, que comunica a Boyacá y Casanare, dejando así incomunicada la vía alterna que conduce al Llano.

Aunque no hubo viviendas damnificadas, ni resultaron personas fallecidas, la alerta se presenta por los daños económicos que se están generando, principalmente en los habitantes del sector, cuya actividad económica está dedicada 100 % al flujo de vehículos.

Para aclarar todas estas problemáticas, Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá, habló con Noticias RCN y expuso los daños que se han presentado hasta el momento y se lamentó por la nula atención que hubo desde el Gobierno Nacional a pesar de la advertencia que realizó sobre una emergencia como esta hace unos meses debido al mal estado en la infraestructura del puente Los Grillos.

¿Cuánto tiempo tardarían en habilitar un paso temporal para comunicar el área rural con el área urbana?

Por la vía Los Alpes que ya lo hicimos cuando la falla anterior, más o menos aspiramos en que unos 15 días para poder habilitar el paso de vehículo livianos por este sector.

¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas en el municipio de Pajarito?

Primero, son más de 4.500 personas afectadas porque están todos los habitantes de Pajarito, más los de Toquilla, en Aquitania. Indudablemente eso está dando unas pérdidas más o menos de unos mil millones de pesos mensuales, lo cual es muy difícil para la situación, porque ellos son gente que vive del puro comercio del menudeo.

Ustedes habían advertido al Gobierno Nacional e Invías desde el año pasado sobre las afectaciones que tendría el puente de Los Grillos. ¿Usted cree que esta emergencia se hubiera podido prevenir?

Pusimos la queja, dimos las evidencias, las dilataciones de las juntas se venían agrandando. Desafortunadamente creo que no se tomó ninguna decisión, lo que yo pienso es que de pronto no se hubiera podido evitar porque no sé si es un problema de diseño, es un problema constructivo o se suman todas junto con el temblor, pero desafortunadamente, lo que hoy vemos es que remediar esa situación sí es más complicada, más demorada y por supuesto, habrá que esperar un concepto muy técnico que nos diga qué va a suceder con ese puente que está allí todavía en pie, pero que no sabemos si se está siguiendo moviendo, si va a colapsar o si se va a estabilizar. Es una situación muy complicada.

¿Cuál es el siguiente paso en el que están trabajando ustedes para agilizar esta situación?.

Habilitar la vía antigua, acordémonos que ese viaducto fue inaugurado hace como 8 años, eso requiere de hacer unos accesos a hacer unos puentes militares sobre las dos quebradas que pasan por debajo del viaducto y por allí habilitar de manera temporal, imagino yo, el tráfico mediano por lo menos para que pueda tener nuevamente vida el corredor de Pajarito que es lo más importante, y la conexión con los Llanos Orientales que depende básicamente de la transversal del Cusiana.

