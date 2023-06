“Yo he dicho que la paz total va mal”: Aníbal Gaviria por actos de violencia en Antioquia

Durante los últimos meses se ha presentado una ola de violencia imparable por todo Colombia, prendiendo las alarmas en los gobernadores y alcaldes de los distintos sectores, quienes en varias oportunidades han alzado su voz para que el Gobierno Nacional tomen medidas sobre la ola de inseguridad que se presenta en el territorio nacional.

Tras los últimos acontecimientos, Noticias RCN se comunicó con dos gobernadores (Antioquia – Tolima) quienes dejaron ver su preocupación por lo acontecido en gran parte de territorio nacional y de los ‘desplantes’ que les ha realizado el Gobierno Nacional para poder trabajar en proyecto que mejore la seguridad.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia

¿Se sienten solos por parte del Gobierno Nacional?

Sí. El lunes teníamos una reunión y no se hicieron presentes los ministros, pero no podemos quedarnos en el pasado, en lo que pasó, sino en lo que viene. Es por eso que le hicimos una propuesta al ministro de Defensa que hiciéramos un taller de trabajo para juntarnos de manera unificada y poder combatir esta crisis que estamos viviendo (…) El ministro nos contestó positivamente y el viernes 9 de junio tendremos una reunión con ellos.

¿Qué está pasando en los municipios de su departamento?

Es lo que está pasando en Antioquia y en todo el país. Varios gobernadores han denunciado un incremento de las acciones de los grupos al margen de la ley (…) Lo que nos preocupa es que ese aumento es en todos los aspectos:están extorsionando más, están reclutando más, están secuestrando más, están traficando más. Además, quieren tener más control territorial.

¿Usted cree que están dadas las condiciones para el cese al fuego bilateral con el ELN?

Yo he sido claro con el país, la paz total en Colombia va mal y no lo digo de manera caprichosa. Lo digo porque acá se hizo un cese al fuego con el Clan del Golfo, no se cumplió. Cese al fuego con las disidencias de las Farc, no se cumplió (…) Creo que se debe rediseñar la paz total y me parece complejo que se piense en un nuevo cese al fuego, mientras que los otros no se han cumplido. Esperemos que este se pueda cumplir.

Ricardo Orozco, gobernador del Tolima

¿A qué obedece el deterioro de la seguridad en el departamento?

Uno de los temas que están afectando es que en el marco de la paz total se metieron unos decretos de cese al fuego bilateral de hostilidades y lastimosamente los grupos ilegales no los han cumplido. Hoy, en el departamento del Tolima, las disidencias de las Farc siguen delinquiendo, siguen copando territorio donde la fuerza pública no puede ingresar.

¿Se sienten solos por parte del Gobierno Nacional?

El mensaje que nos ha dejado ver los ministros es de soledad, el día lunes teníamos una reunión y no asistieron (…) Sabemos que el ministro de la Defensa accedido a hablar con nosotros, pero si es importante que permitan que el Ejército y a la Policía operen en los territorios.

