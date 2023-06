Gobierno colombiano busca la creación de un fondo internacional para la manutención del ELN

Desde Alemania, fuentes del gobierno le confirmaron a Noticias RCN que se buscarán recursos a nivel internacional para la manutención del ELN. El propósito es evitar las extorsiones, que son parte del sustento económico de esa guerrilla. Esta sería una medida similar a la que se tomó con las FARC cuando se concentraron en los espacios territoriales. Adicionalmente, el presidente confirmó su asistencia a la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial, que se llevará a cabo la próxima semana en París.

Los diálogos de paz con el ELN

Esta noticia se conoce en medio de los diálogos que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional. Unas conversaciones con altos y bajos que concluyeron la semana pasada en una primera etapa en la que se estableció que el próximo 3 de agosto iniciaría el cese al fuego bilateral con el Gobierno. También se trazó una hoja de ruta para las primeras fases de los acuerdos y la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.

Sin embargo, en medio de las conversaciones salieron a la luz declaraciones que generaron extrema preocupación. Pablo Beltrán, jefe de la delegación de esta guerrilla, aseguró: “Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir debatiendo entonces, pero en estos protocolos no entraron, se aspira que más adelante sí”.

“Sí, nosotros cobramos impuestos en las regiones, se mantendrá por ahora. Nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán”, agregó.

Básicamente, afirmó que sus actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro continuarían, porque los métodos de financiación de la guerrilla aún no son un punto en el que haya acuerdo.

En ese momento salió a flote la posibilidad de que el gobierno diera recursos al ELN para que abandonen estas formas de financiación, pero pueda sostenerse económicamente. Una opción que genera controversia porque a simple vista se podría entender como entregar dinero a una organización criminal. Se sabe que el Gobierno estaría buscando recursos en varios países recursos para cumplir este fin.

"En buena parte de los procesos de paz, el tema de la financiación del partido o movimiento post negociación es clave": Mauricio Jaramillo

En su columna para NoticiasRCN.com, Mauricio Jaramillo se había referido al tema y a las polémicas que genera la idea. Según él, “en buena parte de los procesos de paz el tema de la financiación del partido o movimiento post negociación es clave, bien sea porque guerrillas tengan un brazo político, como ocurrió con el Ejército Republicano Irlandés (IRA por sus siglas en inglés) y el Sinn Fein, hoy en el poder en Irlanda del Norte, o Euskadi Ta Askatasuna (ETA) con su partido Herri Batasuna o porque se establezca uno como ocurrió con la Unión Patriótica y Comunes en el caso colombiano o el Farabundo Martí en Salvador”. Hay precedentes para este tipo de iniciativas, pero esto no evita que, de volverse una realidad, signifique un descontento en algunos sectores de la sociedad.