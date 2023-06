“Secuestros e impuestos continuarán si son necesarios”: Pablo Beltrán del ELN

El Gobierno Nacional puso en marcha uno de los primeros pasos para lograr su propuesta de paz total. En La Habana, se firmó el acuerdo para el cese al fuego bilateral que comenzará el 3 de agosto, si todo sale conforme a lo acordado.

Así serán las etapas de implementación del cese al fuego

Durante el cierre del ciclo de conversaciones se explicó cómo se implementarán las tres etapas que tendrá el acuerdo: la primera, que comenzará desde este 9 de junio e irá hasta el 6 de julio; la segunda será desde ese mismo día hasta el 3 de agosto. Y la última dará paso a la tercera fase en la que ya comenzará el cese al fuego bilateral de carácter nacional.

Durante la ceremonia, Pablo Beltrán, el jefe de la delegación de la guerrilla, dio un discurso en el que hizo énfasis en la necesidad de que el cambio que quiere el país no solo viniera por parte del Ejército de Liberación Nacional, también de la sociedad. “El ELN está cumpliendo 60 años de ser guerrilla. Este primer cese bilateral de esta extensión busca aportar a que Colombia cambie sobre la base de una premisa: Colombia cambia si todos cambiamos”.

Aunque el tono del jefe de la delegación pareció bastante conciliador, luego del evento, en unas declaraciones a medios, se refirió a la financiación de la estructura criminal y los acuerdos a los que no se había llegado en las conversaciones frente a este tema. En pocas palabras dijo que seguirían con los secuestros y las extorsiones ('retenciones e impuestos') “por ahora”, hasta que no se concilie algo distino.

"Nosotros cobramos impuestos en las regiones, se mantendrá por ahora": Pablo Beltrán

“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir debatiendo entonces, pero en estos protocolos no entraron, se aspira que más adelante sí”, dijo.

“Sí, nosotros cobramos impuestos en las regiones, se mantendrá por ahora. Nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán”.