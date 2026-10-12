Gobierno De la Espriella propone excluir la Reforma Rural del mandato de verificación de la ONU en Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella propuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la Misión de Verificación de la ONU concentre su labor en los compromisos relacionados con la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad, dejando por fuera de su mandato la supervisión de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016.

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La propuesta fue presentada por el canciller Omar Bula durante su intervención en Nueva York, donde defendió que los asuntos relacionados con acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo deben quedar bajo la responsabilidad directa de la institucionalidad colombiana.

Durante su discurso, el jefe de la diplomacia colombiana aseguró que la Reforma Rural Integral es una política pública de carácter estructural y de largo plazo que “debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”.

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En ese sentido, sostuvo que la verificación internacional ya no resulta necesaria para el cumplimiento de estas obligaciones y que el país cuenta con las herramientas normativas e institucionales para garantizar su continuidad.

Reforma Rural, bajo control de solo instituciones colombianas

Ante los miembros del Consejo de Seguridad, Omar Bula argumentó que la Reforma Rural Integral tiene una naturaleza diferente a otros componentes del Acuerdo Final y que sus objetivos, como el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad rural, la productividad agrícola y la construcción de infraestructura, corresponden a funciones permanentes del Estado.

Según explicó, la propuesta fue elaborada en coordinación con el Ministerio de Agricultura, entidad que considera que Colombia dispone de los instrumentos necesarios para continuar ejecutando las políticas rurales “independientemente del mecanismo internacional de seguimiento”.

El canciller subrayó que la iniciativa no busca modificar las obligaciones adquiridas por el Estado ni reducir la cooperación internacional, sino revisar el mecanismo extraordinario de verificación actualmente vigente.

También indicó que los proyectos de desarrollo rural podrán seguir contando con el acompañamiento de países cooperantes y organismos internacionales, aun cuando la Reforma Rural deje de formar parte del mandato de la misión de la ONU.

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La propuesta será evaluada por el Consejo de Seguridad

En su intervención, Omar Bula insistió en que Colombia mantiene intacto su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz y con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Sin embargo, señaló que los mecanismos institucionales asociados a estos compromisos deben ser evaluados periódicamente para garantizar su eficacia frente a las nuevas realidades del país.