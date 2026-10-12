Presidente De la Espriella anuncia cambios en la Policía de Santa Marta tras fuga de 41 detenidos

El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios en la cúpula de la Policía Metropolitana de Santa Marta luego de la fuga de 41 personas detenidas por delitos como hurto y microtráfico del Centro de Traslado por Protección.

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A través de su cuenta de X, el mandatario informó que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios y que el coronel Jimmy Belalcázar asumirá como nuevo comandante de la institución en la capital del Magdalena.

Según indicó el jefe de Estado, la decisión se tomó por la responsabilidad atribuida al oficial frente a la evasión de los detenidos, así como por no haber informado oportunamente sobre lo ocurrido y por su actuación ante el bloqueo de la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura del corregimiento de Tasajera.

Cuestionamientos por la fuga y el manejo del orden público

En el mensaje publicado en la red social X, De la Espriella aseguró que en su administración no hay espacio para funcionarios que no actúen con firmeza frente a la criminalidad. “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen”, manifestó el mandatario, quien añadió que en su Gobierno “la cobardía no tiene cabida”.

El presidente precisó que el coronel Yeison López será retirado de la comandancia debido a los hechos relacionados con la fuga masiva y a la falta de medidas oportunas frente a la situación de orden público registrada recientemente en la región.

No obstante, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al señalar que los fugitivos “no se trata de delincuentes de alta peligrosidad” y aseguró que las autoridades están desplegando todas sus capacidades para ubicarlos y recapturarlos.

Jimmy Belalcázar será el nuevo comandante de la Policía de Santa Marta

Mientras se concreta el relevo, el coronel Urriago, segundo al mando de la Policía Metropolitana, asumirá temporalmente la comandancia de la institución en Santa Marta.

Asimismo, De la Espriella confirmó que durante esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar para asumir oficialmente el cargo de comandante de la Policía en la ciudad. El mandatario sostuvo que Santa Marta requiere “liderazgo, carácter y criterio” para enfrentar los desafíos de seguridad que atraviesa la capital del Magdalena.

La llegada de Belalcázar se produce en medio de la búsqueda de los 41 detenidos que escaparon del Centro de Traslado por Protección, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de custodia y la capacidad de respuesta de las autoridades locales.