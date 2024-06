Grave denuncia en La Guajira: comunidades indígenas están consumiendo agua con altos niveles de sal

En algunos corregimientos de la alta Guajira sus habitantes deben tomar agua salada pese a contar con plantas desalinizadoras que deberían funcionar correctamente.

Noticias RCN viajó hasta el territorio afectado y conoció que las comunidades indígenas de los corregimientos de La Flor, Puerto López, Punta Espada y Puerto Estrella son los que enfrentan esta grave crisis de acceso a agua potable.

“Hay dos plantas, una antigua y una nueva, pero la planta como tal no funciona. No ha potabilizado exactamente como debería ser el agua, no es consumible el agua, no es apta para consumo”, indicó Iván Barlizá, habitante de la comunidad de La Flor.

La planta, que fue instalada en 2015, presenta un deterioro notable, pese a eso, los habitantes de La Flor optan por consumir agua de allí y no de la nueva.

“La misma comunidad la última vez que vinimos nos reportó que el agua estaba saliendo un poco salubre y ellos mismos nos trajeron el agua e hicimos una comparativa entre el agua de la planta nueva y el agua de la planta vieja y la conductividad estaba más alta en la planta nueva que en la vieja”, agregó Luis Fuentes, supervisor técnico de operación rural.

Entretanto, los habitantes de Karazua, en Punta Espada, se ven obligados a consumir agua salada debido a la inoperancia de dichas instalaciones. Así lo confirmó Mariana Castañeda, habitante de la comunidad, quien aseguró que “el pozo fue el que no sirvió, por el olor, dicen que hay un volcán, entonces el Gobierno Nacional gestionó el nuevo pozo y ellos dicen que esta semana vienen”.

Por su parte, la entidad encargada de estas plantas desalinizadoras respondió a los afectados que “lo que pasas es que el pozo existente, no es el pozo del proyecto. Lo que estamos solicitando es que se autorice la construcción de un nuevo pozo, que fue lo que quedó mal diseñado en el proyecto que el municipio presentó al Ministerio de Vivienda. El agua que actualmente está saliendo, no es el agua que debe ir al sistema”, aclaró Andreina García, gerente departamental de Aguas, La Guajira.

Como consecuencia de esta grave problemática, las comunidades indígenas de la alta Guajira están haciendo un llamado urgente al Gobierno.

“Aquí no ha venido nada, nos tiene abandonados porque no sabemos, no tenemos al presidente, no lo hemos visto, no lo conocemos en persona. Lo conocemos viéndolo en televisión, pero en personal no. Nos tiene abandonados porque él no ha conocido por aquí lo último de La Guajira, ha llegado a otras partes y comunidades, pero a Puerto Estrella no”, añadió Juliana Carreño, gobernadora, cabildo de Puerto Estrella.