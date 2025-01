El drama de la educación en el Catatumbo: 20.000 niños desplazados y docentes huyendo de la violencia

La guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en Norte de Santander sigue aumentando el número de desplazados, entre ellos, menores de edad.

Crisis en el Catatumbo tiene a miles de niños sin educación

Según información de las autoridades, en Ocaña se concentra el mayor número de niños desplazados.

Son alrededor de 20.000 niños los que no han podido iniciar clases y a los docentes les da temor regresar a sus veredas.

Para profesores y padres de familia del Catatumbo los riesgos contra la vida siguen latentes.

En diálogo con este medio, una madre de familia, Gladys Moreno, aseguró que hasta los mismos docentes tienen miedo de volver a sus territorios.

“Los niños no han asistido a clases hasta la presente por la violencia. Se suspendieron las clases y todo. Toca esperar hasta nuevo aviso. Los profesores salieron todos de El Tarra y dicen que hasta que no se acoteje la situación, no se puede volver a las clases”, señaló Moreno.

Los niños que no llegan a sus salones de clases se encuentran desplazados en Ocaña y dos municipios del Cesar.

“Ellos estaban matriculados y empezaban las clases el lunes y no pudimos llevar los niños por el problema que hay. Queremos que nos ayuden con los niños para que les den sus cosas, sus útiles escolares y volver a clases otra vez de nuevo”, añadió Gregoria Briceño, madre de familia.

Profesores en el Catatumbo tienen miedo de volver a sus veredas

Frente a esta problemática, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidió al Ministerio de Educación Nacional, flexibilizar el calendario de académico 2025.

“Nos comenta el Ministerio de Educación que, en el marco a la garantía del derecho a la educación, ellos han flexibilizado los horarios, los tiempos y los modelos de atención. Tuvieron una reunión para determinar cómo se va a hacer la atención en emergencia y seguramente pronto se instala la educación en emergencia en esta zona”, aseguró Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del ICBF.

Por otro lado, en Teorama, los 4.000 alumnos de veredas y corregimientos aún no tienen docentes porque todos huyeron del territorio.

“Para que se empiece a articular con los rectores y se empiece a contemplar la posibilidad de que todos los equipos de docentes puedan volver a las veredas, puedan volver a los municipios, por supuesto se está organizando, se está revisando mejor que estén las condiciones”, dijo Uber Said Conde, alcalde de Teorama.

Las misiones humanitarias, la iglesia católica y las personerías de los municipios del Catatumbo, buscan mediar para que no se vulnere el derecho a la educación.