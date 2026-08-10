Gremio de vigilancia privada pide al gobierno abrir diálogo sobre los retos en seguridad

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP), busca abrir un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y discutir el papel que puede desempeñar el sector privado en este escenario.

Con ese propósito, el gremio extendió una invitación al presidente Abelardo de La Espriella, y a miembros de su gobierno para participar en el Congreso Internacional de Seguridad Privada, programado para los próximos 29 y 30 de octubre en Cartagena.

La intención de CONFEVIP es que el encuentro permita reunir al gobierno, las autoridades y las empresas legalmente constituidas para revisar la situación del sector, abordar los retos de seguridad y plantear mecanismos de articulación entre las capacidades públicas y privadas.

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CONFEVIP busca diálogo con el Gobierno Nacional

Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, señaló que uno de los objetivos es conversar sobre lo ocurrido en el sector y definir cómo las empresas de vigilancia pueden contribuir a fortalecer la seguridad durante los próximos cuatro años.

Uno de los asuntos que el gremio pretende poner sobre la mesa es la situación de las empresas de vigilancia después de decisiones adoptadas durante el gobierno anterior, particularmente relacionadas con el otorgamiento de licencias.

CONFEVIP ha denunciado presuntas irregularidades en la expedición de más de 50 licencias y considera necesario que las autoridades competentes revisen estos casos y establezcan las responsabilidades correspondientes.

El gremio también busca diferenciar las actuaciones de las empresas que operan dentro de la legalidad de aquellas que puedan estar involucradas en irregularidades. Según Díaz, en Colombia existen cerca de 900 compañías legalmente constituidas que han construido su trayectoria y reputación durante años.

Las cinco propuestas de CONFEVIP para el Gobierno Nacional

CONFEVIP llegará al Congreso con cinco propuestas que espera presentar al Gobierno Nacional: