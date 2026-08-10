Gremio de vigilancia privada pide al gobierno abrir diálogo sobre los retos en seguridad
Con cinco propuestas para el periodo 2026-2030, CONFEVIP busca sentarse con el Gobierno Nacional para discutir las estrategias de seguridad para el gremio.
Yhonay Díaz
05:58 p. m.
La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP), busca abrir un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y discutir el papel que puede desempeñar el sector privado en este escenario.
Con ese propósito, el gremio extendió una invitación al presidente Abelardo de La Espriella, y a miembros de su gobierno para participar en el Congreso Internacional de Seguridad Privada, programado para los próximos 29 y 30 de octubre en Cartagena.
La intención de CONFEVIP es que el encuentro permita reunir al gobierno, las autoridades y las empresas legalmente constituidas para revisar la situación del sector, abordar los retos de seguridad y plantear mecanismos de articulación entre las capacidades públicas y privadas.
CONFEVIP busca diálogo con el Gobierno Nacional
Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, señaló que uno de los objetivos es conversar sobre lo ocurrido en el sector y definir cómo las empresas de vigilancia pueden contribuir a fortalecer la seguridad durante los próximos cuatro años.
Uno de los asuntos que el gremio pretende poner sobre la mesa es la situación de las empresas de vigilancia después de decisiones adoptadas durante el gobierno anterior, particularmente relacionadas con el otorgamiento de licencias.
CONFEVIP ha denunciado presuntas irregularidades en la expedición de más de 50 licencias y considera necesario que las autoridades competentes revisen estos casos y establezcan las responsabilidades correspondientes.
El gremio también busca diferenciar las actuaciones de las empresas que operan dentro de la legalidad de aquellas que puedan estar involucradas en irregularidades. Según Díaz, en Colombia existen cerca de 900 compañías legalmente constituidas que han construido su trayectoria y reputación durante años.
Las cinco propuestas de CONFEVIP para el Gobierno Nacional
CONFEVIP llegará al Congreso con cinco propuestas que espera presentar al Gobierno Nacional:
- La primera plantea un modelo articulado de seguridad público-privada para eventos masivos y escenarios deportivos y culturales, en el que la Policía Nacional y las empresas de vigilancia complementen sus capacidades dentro del marco establecido por la ley.
- La segunda propone estudiar la construcción de 10 nuevos establecimientos penitenciarios, cada uno con una capacidad aproximada de 2.000 internos, mediante los mecanismos jurídicos correspondientes y respetando las funciones que la legislación reserva al Estado.
- El tercer planteamiento está relacionado con las ciudades seguras e inteligentes, mediante el uso de cámaras inteligentes, identificación de placas, biometría, drones, inteligencia artificial y análisis de datos como herramientas de apoyo para las autoridades.
- La cuarta propuesta busca fortalecer la protección de bienes e infraestructura estratégica, utilizando drones, aeronaves no tripuladas, centros de monitoreo, imágenes en tiempo real y sistemas de analítica.
- Finalmente, el gremio plantea una estrategia de ciberseguridad público-privada, con especial atención a los riesgos digitales que afectan a niños y jóvenes en colegios y universidades.