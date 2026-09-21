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"No le pude cumplir": habló la compañera del vigilante asesinado tras enfrentar a colados en Transmilenio

Los vigilantes ahora piden mayores garantías para realizar su trabajo.

Noticias RCN

Valentina Bernal

septiembre 21 de 2026
01:59 p. m.
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El asesinato de Cristian Garzón dejó atemorizados a los vigilantes que trabajan en Transmilenio. Sus compañeros aseguran que el caso deja ver los riesgos a los que se enfrentan cuando intentan impedir el ingreso irregular de pasajeros.

Nataly Ariza, de 21 años, trabajaba junto a Cristian y recuerda especialmente una conversación que tuvo con él antes de la tragedia.

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La joven le pidió que evitara cualquier enfrentamiento y que no se expusiera durante los procedimientos contra quienes intentan ingresar al sistema sin pagar.

Le dije: usted quédese quieto, no entre en choque.

Incluso, según relató, llegó a prometerle que mientras ella estuviera de turno intentaría protegerlo.

Mientras yo esté de turno, usted no lo van a lastimar.

Pero la promesa quedó truncada por el ataque que terminó con la vida de Cristian.

Lastimosamente no le pude cumplir eso.

Vigilantes de Transmilenio temen por su seguridad

Tras lo ocurrido, un grupo de vigilantes se reunió en el Portal del Sur para acompañar a la familia de Cristian y expresar públicamente su preocupación por las condiciones en las que deben desempeñar sus funciones.

Los trabajadores aseguran que no quieren entrar en confrontaciones, pero advierten que en determinadas situaciones pueden quedar expuestos a agresiones.

Michael Veleño, líder de una escuadra móvil, explicó que la concentración no pretende responsabilizar directamente a Transmilenio ni a las empresas de vigilancia.

Por miedo, no estamos acá para señalar al sistema, mucho menos a una empresa. Simplemente estamos acá porque cada uno de nosotros teme por nuestra integridad.

Los vigilantes piden que se revisen los elementos de protección que utilizan durante sus labores y que exista un mayor acompañamiento de la Policía y de Transmilenio, especialmente en los procedimientos relacionados con la evasión.

¿Cuántas agresiones a guardas de Transmilenio se han registrado?

La preocupación de los trabajadores también está relacionada con el número de agresiones que se han registrado dentro del sistema.

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Durante este año, más de 330 guardas de seguridad han denunciado agresiones, de acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista.

Para los trabajadores, estos casos muestran que impedir que una persona ingrese sin pagar puede convertirse en una situación de riesgo y que necesitan contar con protocolos y respaldo suficientes para actuar sin quedar expuestos.

¿Qué está implementando Transmilenio tras el asesinato de uno de los guardas de seguridad?

Julieth Villalobos, guarda de seguridad anticolados, explicó que una de las estrategias consiste en instalar más puertas en las estaciones para reforzar el control de ingreso.

Según indicó, 40 estaciones ya cuentan con estas puertas y el proceso continuará en otros puntos.

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A estas medidas se suman campañas pedagógicas y convenios con el sector cultural para promover entre los usuarios el mensaje de que evadir el pago del pasaje no solo representa una falta, sino que también puede generar situaciones de confrontación dentro de las estaciones.

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