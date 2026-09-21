Protección de vigilantes de TransMilenio es “nula” ante ataques con cuchillo, advierte instructor

El homicidio de Cristian Garzón, vigilante de seguridad de 27 años en la estación Terreros de Soacha, sigue generando reflexiones sobre la vulnerabilidad de quienes enfrentan la evasión en el sistema de transporte masivo.

“Protección insuficiente” frente a armas cortopunzantes

Derian Yacid Consuegra, instructor de la Escuadra Móvil de Contención, reconoció que aunque los vigilantes cuentan con cascos, pecheras y botas de seguridad, “esa protección no está preparada para armas cortopunzantes”.

Según explicó, los elementos actuales sirven para golpes leves, pero resultan “nulos” frente a ataques con cuchillos. Añadió que Transmilenio y las empresas de seguridad ya evalúan cambios en la dotación, especialmente en la protección del tórax, aunque “a modo de regañadientes”.

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El instructor insistió en que el gremio de vigilancia cumple funciones preventivas y no puede detener ni sancionar a los evasores. “Nosotros no dejamos de ser civiles con funciones de vigilancia y seguridad”, dijo, subrayando que el acompañamiento de la Policía es indispensable en estaciones críticas y horas pico.

Llamado a la cultura ciudadana y al respaldo institucional

Consuegra lamentó que “se tuvo que perder una vida, nos arrebataron a un compañero, a un hijo, a un hermano” para que se escucharan las demandas de mayor protección.

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Señaló que la solución pasa por un mayor apoyo policial y por un cambio en la cultura ciudadana. “No vale la pena dañar el trabajo y dañarse el día a uno mismo o a otra persona por 3.550 pesos”, expresó, recordando que los vigilantes también tienen familias que los esperan en casa.

El mensaje final fue contundente: “Todos somos humanos, todos tenemos una familia… no vale la pena quitarle la vida a una persona por un pasaje de Transmilenio”.

El asesinato de Cristian Garzón se convierte así en un llamado urgente a reforzar la seguridad en el sistema y a promover respeto hacia quienes cumplen con su deber.