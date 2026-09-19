Revelaron imágenes clave del asesinato del vigilante de Transmilenio en Soacha

Se conocieron las primeras imágenes del momento en el que Cristian David Garzón, un vigilante de 27 años, fue atacado en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha. Los videos hacen parte del material que está siendo analizado por la Fiscalía para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades dentro de la investigación.

En las grabaciones se observa el momento en que se presenta el altercado dentro de la estación y las circunstancias que rodearon la agresión contra el trabajador de seguridad. El material audiovisual se convirtió en una de las piezas clave para reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

Videos serán analizados por la Fiscalía

Las imágenes podrían permitir establecer la secuencia exacta de los hechos y verificar los testimonios que han sido recopilados por las autoridades.

De acuerdo con los testimonios conocidos, minutos antes del ataque dos personas habían sido retiradas de la estación por la Policía luego de que, presuntamente, una de ellas portara un arma blanca. Posteriormente, ambos regresaron al lugar y se produjo la agresión contra Garzón.

Una de las trabajadoras que se encontraba en la estación aseguró que el vigilante intervino para protegerla cuando la situación se tornó violenta.

La investigación busca establecer, entre otros aspectos, qué ocurrió durante esos minutos y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Señalados fueron enviados a prisión

En las últimas horas también se conoció la decisión judicial contra las dos personas capturadas por el caso. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos.

RELACIONADO El historial criminal de los capturados por el asesinato del guarda Cristian Garzón en estación de Transmilenio

Según la imputación presentada por la Fiscalía, al hombre se le atribuyó, en calidad de presunto autor, el delito de homicidio. A la mujer se le imputó el mismo delito en calidad de presunta determinadora.

Ninguno de los dos aceptó los cargos durante la audiencia.

La mujer registra antecedentes por delitos como hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico o fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar, según la información expuesta durante el proceso. El hombre es de nacionalidad venezolana.

RELACIONADO Habla trabajadora de Transmilenio a la que guarda asesinado con arma blanca salvó en la estación Terreros

Ahora, los videos obtenidos de las cámaras de seguridad serán fundamentales para avanzar en la investigación y establecer con precisión lo ocurrido en la estación Terreros, donde murió Cristian Garzón mientras cumplía con su labor como vigilante.