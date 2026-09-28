"No estamos pensando solo en vivienda": gobernadora del Valle del Cauca sobre la reconstrucción tras el terremoto

En entrevista del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro habla sobre la reconstrucción del departamento y especialmente la recuperación en Buenaventura tras el terremoto del 10 de agosto.

A pocos días de que se conmemoren dos meses del terremoto que golpeó con tanta fuerza al Valle del Cauca, la mandataria departamental recordó cómo fue ese 10 de agosto desde su despacho en el piso 16.

Estábamos aquí porque los días lunes a las 5:30 de la mañana hacemos consejo de gobierno, somos muy madrugadores, a las 8:00 de la mañana estamos trabajando en nuestras actividades normales, cada uno de los secretarios, por eso lo hacemos tan temprano y cuando empezó el temblor, nosotros aquí nos abrazamos a rezar porque qué más hacíamos, rezar.

Fue terrible porque estaban los vidrios abiertos y suena como un estruendo, la cosa más horrible como si se estuviera resquebrajando y además entraba el viento y parece que ya se hubiera terminado y no, empieza más duro. Nosotros no hicimos sino rezar y gracias a Dios estamos vivos todos porque no nos pasó nada, después bajamos a la plazoleta y cuando estaba en la plazoleta me dijeron que el Hospital Universitario se había caído, me fui para allá y estuve como a las 2:00 de la tarde ayudando, que las carpas, sacar a las personas que estaban vivas, el Ejército para ayudar a bajar 800 y pico de pacientes que tuvimos que sacar, carpas para esos pacientes.

Fue muy traumático y empezaron en el PMU a decirme que los municipios estaban semidestruidos, el norte, el centro, Buenaventura, mejor dicho uno no sabía para dónde pegar.

¿Cuál municipio sigue siendo el más retador para la Gobernación del Valle del Cauca tras el terremoto?

Tenemos los más críticos y vulnerables al mismo tiempo, fueron más o menos 12, entre ellos El Cairo, El Águila, Argelia, Trujillo, Buenaventura. En todo el departamento, sin Cali, tuvimos 105 viviendas afectadas, o sea, más o menos, casi 300.000 personas que se afectaron. Pero de esas que se afectaron, 24.000 colapsaron, o sea, que hoy tenemos 24.000 que no están en pie. Y en Buenaventura fue por supuesto el mayor número de viviendas afectadas porque Buenaventura sí es muy especial que podamos tenerlo en cuenta. Primero, por la afectación que tiene, segundo, porque es una ciudad que tiene un índice de pobreza multidimensional muy alta. Tiene un tema de empleabilidad y de desempleo muy alto y mucha informalidad y fuera de eso, pues, a pesar de que tenemos unos puertos y que es una ciudad que, entre comillas, es rica, pues la gente es pobre.

Prácticamente todos los pueblos que están en Buenaventura, en número, son los mismos que están en todo Chocó. No estamos pensando solo en vivienda ni en infraestructura, estamos viendo en tejido social.

¿En algún momento en todo este proceso le ha ganado la emocionalidad?

Al principio no sentí nada, yo no hacía sino trabajar y no veía sino qué puedo hacer por la gente y todo eso. Pero el día que fui a Roldanillo a entregar materiales y ver cómo la gente estaba feliz, ese día, sí. Fue una cosa espontánea.

Después aquí también pero yo tenía que ser fuerte porque no podía llegar y ponerme a llorar, tenía que trabajar y ayudarle a la gente. Pero en esos momentos uno no piensa en nada sino en trabajar, pero ya después es que uno va viendo el dolor o cuando ve la emoción como ese día en Roldanillo que yo llegué y le íbamos a dar las casas nuevas y la gente con esa emoción, esperanza, con esa fe entonces ahí uno dice, uy Dios mío es que es muy duro. Hay gente que tiene unas historias que no se imagina uno entonces eso pues claro que le mueve el corazón.

La comprometo para que no pare para que todas estas soluciones puedan seguir adelante en estos meses que se vienen que son muy desafiantes

No vamos a parar porque nos toca seguir adelante y aquí aquí es trabajar sábado, domingo, todos los días (...) Se va a hacer un proceso de transparencia, aquí vamos a firmar el jueves un convenio para seguir la seguimiento y transparencia en Ucrania para ver todas las cosas que reconstruyen y vamos a hacer un chatbot, voy a estar una vez por semana escuchando la gente qué dice.

Estamos aquí para que todo sea con transparencia para que los ciudadanos sepan que estamos trabajando por ellos, para ellos y con ellos también.