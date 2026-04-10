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Encienden las alarmas por la llegada de más reclusos al coliseo de Buenaventura

Siguen llegando capturados al escenario deportivo que carece de infraestructura adecuada para esta función.

Yhonay Díaz

octubre 04 de 2026
03:35 p. m.
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El principal escenario deportivo de Buenaventura, Valle del Cauca, enfrenta el riesgo de convertirse en un centro de reclusión permanente, una situación que alerta a los habitantes del distrito y evidencia la profunda crisis carcelaria que atraviesa el principal puerto del Pacífico.

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La crisis carcelaria en Buenaventura no es reciente, sino que viene de hace varios años. El hacinamiento en el Centro Transitorio Marte alcanzó cerca de 500%, una situación se agravó tras el incendio del pasado 10 de agosto, en el que murieron siete personas privadas de la libertad en el interior de este establecimiento.

La comunidad teme que el coliseo se convierta en un centro de reclusión permanente luego de haber sido habilitado de manera temporal.

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Siguen llegando reclusos al coliseo de Buenaventura

Tras la tragedia, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, fueron trasladados 120 presos hacia el coliseo distrital y, posteriormente, a diferentes cárceles del país.

Sin embargo, el escenario deportivo continúa recibiendo personas capturadas en los operativos de seguridad que se registran diariamente en el puerto, generando incertidumbre sobre su función permanente.

Lo que sucedió ahí no puede pasar desapercibido, es un sitio donde ya hubo un incidente, como tal un incidente grave en materia de derechos humanos", señalaron organizaciones defensoras de los derechos de las personas privadas de la libertad, quienes piden al gobierno nacional y local no volver a habilitar el centro de reclusión Marte.

El coliseo distrital, ahora utilizado como sitio de reclusión transitoria, tampoco cuenta con la infraestructura adecuada para esta función. A pesar del traslado ordenado por el mandatario, cada día llegan más personas producto de los operativos de seguridad en la zona.

Los nuevos indiciados deben de tener un nuevo sitio o sacar más personas de la cárcel y dejar espacio para las nuevas capturas.

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Déficit carcelario y hacinamiento en Buenaventura

Mientras las autoridades definen dónde reubicar a los detenidos, las organizaciones advierten que Buenaventura enfrenta una crisis carcelaria sin solución aparente a corto plazo.

La situación pone en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario colombiano y la necesidad urgente de soluciones estructurales que garanticen tanto los derechos de las personas privadas de la libertad como el uso adecuado de la infraestructura deportiva y recreativa de la comunidad.

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