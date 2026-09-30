Tras 15 años de búsqueda, familia logró despedir a su ser querido arrebatado por la violencia

Milton era un joven que desapareció en 2010 y a quien durante 15 años su familia buscó incansablemente.

Sin saberlo, desde 2014 su cuerpo permanecía identificado, pero sin ser reclamado en un cementerio de Buga, Valle del Cauca. Fue así como después de tantos años él regresó a su casa, en La Unión, para ser despedido con amor por sus familiares.

La familia de Milton aun guarda en su memoria aquella sonrisa del joven alto y trigueño al que vieron crecer.

Una búsqueda incesante por la verdad

En 2010, la violencia se lo llevó sin dejar rastro y durante más de una década sus seres queridos recorrieron caminos olvidados, tocando puertas en distintos municipios de Valle del Cauca y Risaralda, persiguiendo pistas falsas y cargando con el peso de la incertidumbre.

No sabían qué había pasado. Llegaron a pensar que podía estar en condición de calle en alguna ciudad grande o recluido en alguna cárcel.

Sin embargo, mientras era buscado lejos de su hogar, Milton descansaba en silencio hace 12 años en el cementerio de Guadalajara de Buga.

Su nombre y apellido siempre estuvieron allí, al lado de tantos cuerpos identificados que nadie reclamaba, en una región que acumula un universo de 1.199 personas desaparecidas.

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El modelo de búsqueda a la inversa para encontrar desaparecidos

Gracias a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, los familiares de Milton lograron llegar a su cuerpo.

Este tejido de voluntades decidió lanzar su nombre e historia bajo la estrategia de búsqueda inversa, por lo que su rostro salió en televisión donde una persona cercana lo identificó.

Gracias a este proceso, de las 14 publicaciones que se han hecho en Valle del Cauca se ha logrado la entrega de ocho cuerpos.

EL pasado 15 de septiembre, el cementerio San Miguel Arcángel, de La Unión, se vistió de un luto postergado para que la familia diera el último adiós a Milton tras tantos años.

Hoy, la foto de Milton ya no habita los pasillos del olvido, pero el portal de la Unidad de Búsqueda sigue buscando rostros. Hasta ahora, de 131 casos publicados, 93 familias han logrado abrazar la verdad, sin embargo, 38 siguen a la espera de ser reconocidos.