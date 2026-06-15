¡Buena noticia! Un tramo de la avenida 68 está casi listo y será entregado dentro de poco

Una de las obras más importantes en Bogotá es la que se adelanta en varios frentes de la avenida 68, vía que es crucial para la movilidad de oriente a occidente. Sumando todos los grupos, la avenida 68 está en un 82 % y quedará con 17.07 kilómetros.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) visitó el grupo 4, el cual corresponde a las obras que van desde la calle 13 hasta la avenida La Esperanza. La buena noticia es que está en un 97 %, por lo que su entrega será cuestión de poco tiempo.

¿Cuánto le falta a la avenida 68 para quedar lista?

El núcleo del grupo es el paso peatonal subterráneo en la calle 13 que mide 300 metros y tendrá conexión con Transmilenio. Además, quedará adaptado con dos plazoletas, dos accesos y una cubierta.

La obra tiene 1.96 kilómetros de corredor vial, 1.46 kilómetros de ciclorruta, dos carriles exclusivos para Transmilenio (con los de sobrepaso), tres carriles para tránsito mixto, más de 40.000 m² de espacio público, zonas verdes, dos puentes peatonales, un deprimido peatonal, tres estaciones y un box culvert.

¿Cómo quedará la avenida 68?

De acuerdo con el IDU, el propósito es que el paso peatonal ayude a descongestionar el alto flujo de pasajeros que transitan por este sector y necesitan tomar transporte público. Por eso, quedará a un paso de la nueva estación Calle 13 en la troncal de la 68 y sin afectar la movilidad de los carros.

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Con respecto a esta estación, cuenta con un avance del 78 %. Lo que falta es que se finalicen las plazoletas de acceso, la cicloestación y el biciparqueadero que dispondrá de 105 espacios para este método de transporte.

El grupo 4 fue una de las obras que quedó con retrasos, dado que en enero de 2024 debía estar en el 80 %, pero estaba en un 33 %. Sumado a ello, irá de la mano con el grupo 3, el cual conectará a Transmilenio con la avenida 68 hasta la calle 26 y luego con Museo Nacional.