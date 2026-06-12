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Colombia

Incautan 370 kilos de cocaína en vehículo cisterna que viajaba desde Cauca a Bogotá

La Dirección de Tránsito y Transporte reiteró que continuará adelantando operaciones de control en las carreteras del país.

Foto: Policía de Tránsito y Transporte

Noticias RCN

junio 12 de 2026
12:24 p. m.
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La Policía Nacional asestó un nuevo golpe contra el narcotráfico con la incautación de más de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en el tanque de un vehículo cisterna. Según el director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Parra Archila, se trató de “la modalidad de ocultamiento al interior del tanque del mismo”.

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El oficial precisó que la droga incautada “está evaluada en el mercado criminal en más de 3.200 millones de pesos” y que la operación evitó que “1,1 millones de dosis no sean comercializadas en los mercados ilegales de la capital del país”.

Ruta desde el Cauca hasta Bogotá

De acuerdo con la información oficial, el cargamento habría salido del departamento del Cauca con destino a Bogotá, atravesando Cundinamarca. La detección se produjo en el sector de Chinauta, municipio de Fusagasugá, donde la experiencia de los uniformados permitió identificar el alijo.

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El coronel Parra Archila destacó que “gracias al conocimiento adquirido a través del trabajo realizado en las vías nacionales, nuestros uniformados lograron detectar este cargamento de cocaína”.

Golpe a las estructuras criminales

La Dirección de Tránsito y Transporte reiteró que continuará adelantando operaciones de control en las carreteras del país.

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“No permitiremos que las vías nacionales sean utilizadas con fines ilegales”, aseguró el coronel, al subrayar que estos resultados forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

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