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VIDEO | Rescatista de perros fue golpeada y amenazada de muerte en Bogotá: denuncia no poder salir de casa

Una mujer dedicada al cuidado de perros adultos mayores aseguró que ella y su hermana fueron víctimas de un violento ataque.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
03:20 p. m.
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En Bogotá se conoció una grave denuncia que involucra a una mujer identificada como Paula, una rescatista que se dedica al cuidado de perros adultos mayores y que asegura estar viviendo con miedo después de haber sido víctima de una agresión junto a su hermana en la localidad de Suba.

La situación fue visibilizada por la plataforma animalista ALTO, que pidió medidas de protección y alertó sobre los riesgos que, según señalan, enfrentan quienes desarrollan labores de rescate y protección de animales.

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Según la organización, la mujer incluso habría dejado de realizar actividades cotidianas por temor a encontrarse nuevamente con quienes señala como responsables del ataque.

Rescatista de perros fue golpeada y amenazada de muerte en Bogotá

La denuncia tomó más fuerza luego de que Paula publicara un video en redes sociales donde apareció afectada emocionalmente contando el momento que atraviesa.

En el testimonio explicó que estaba esperando una funeraria para despedir a uno de los perros bajo su cuidado, identificado como “Bolitas”, cuando recibió información de vecinos que le alertaron sobre la supuesta presencia de uno de los hombres que señala como involucrado en la agresión.

Según contó, tenía programada una cita con el psicólogo, pero decidió no asistir por miedo a salir de su vivienda.

La mujer relató que buscó orientación llamando a la línea 123 para saber cómo actuar ante la situación, pero aseguró haber quedado con la sensación de que la única alternativa era permanecer dentro de su casa.

Ellos siguen con su vida normal y nosotros con golpes.

También manifestó que tanto ella como su hermana continúan con molestias físicas después de lo ocurrido y cuestionó que aún no sientan garantías para recuperar su tranquilidad.

¿Qué se sabe de los hombres que habrían golpeada y amenazado a una rescatista de animales en Suba?

De acuerdo con el relato de Paula y de las personas que la acompañan, tras la agresión ocurrida días atrás una persona habría sido retenida por las autoridades.

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Sin embargo, según su denuncia, el tiempo de permanencia bajo custodia habría sido corto y posteriormente quedó en libertad.

Además, aseguraron haber publicado videos exponiendo los rostros de quienes identifican como presuntos responsables y señalaron que durante el ataque habrían recibido amenazas.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a denuncias públicas realizadas por las afectadas y organizaciones que acompañan el caso.

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