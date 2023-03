Ministro de Transporte aclaró dudas sobre reubicación y reembolso en tiquetes de Viva Air

La incertidumbre reinaba en el caso de Viva Air, pero el martes, el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Aeronáutica Civil, dio luz verde para la integración con Avianca.

La aerolínea de bajo costo estaba sumida en una crisis económica como consecuencia del impacto de la pandemia del covid-19 y por eso venía buscando que se diera esta alianza hace varios meses.

Sin embargo, todavía quedan muchas dudas al respecto y sobre todo por el futuro del sector turismo en el país. Muchos creen que esta integración le dará mayor poder y dominancia a Avianca y por ende, la potestad de continuar incrementando sus precios a pesar de las distintas quejas por parte de los usuarios por el decrecimiento en la calidad de los aviones.

Para responder a todas estas inquietudes, el ministro de Transporte Guillermo Reyes estuvo en 'A lo que vinimos' de Noticias RCN, y aseguró que Avianca debe escuchar a sus usuarios y hacer un real mejoramiento en la calidad de su servicio y que además, el incremento de aerolíneas es la única solución frente al aumento excesivo de precios en los tiquetes aéreos.

¿Qué va a pasar con los tiquetes de Viva Air que no se reagendaron en el pasado?

"¿Todas las deudas quién las va a asumir? Pues ese es el objeto de la integración, que el que tiene recursos y el mayor accionista, en este caso Avianca, entraría a garantizar que todos esos pasajeros (los que tienen reservas para Semana Santa y en adelante), tengas sus tiquetes garantizados, y que los que tuvieron que comprar otro tiquete y perdieron el suyo, vayan a recibir una compensación, ya sea con dinero o con otro tiquete. Esa sí, en mi criterio, es una decisión que de no haber aceptado la integración, no habría futuro para los pasajeros.

¿Con esta integración, quedaría en el mercado solo Avianca o continúa también la marca Viva Air?

En la integración en materia del transporte aéreo es: dos empresas se integran como un cuerpo, pero el cual subsisten sus dos personas jurídicas. Avianca seguirá prestando sus servicios, como lo hace. Y Viva, como lo dice la resolución, condicionado a que siga siendo una aerolínea bajo costo. Seguirán las dos aerolíneas existiendo.

Viva Air canceló sus operaciones. Queda esa sensación de que terminó ganando Avianca y que continuará siendo una aerolínea con un servicio del que la gente se queja mucho...

Para mí, esta decisión favorece a los pasajeros definitivamente. No le da las condiciones como las que hizo cuando planteó la integración Avianca y Viva. Es una oportunidad también para Avianca que recupere su prestigio de una aerolínea de clase, no de bajo costo porque Avianca no puede ser de bajo costo. Sí, ese es un reclamo de todos los pasajeros en Colombia, que Avianca vuelva a ser lo que era en el pasado. Una aerolínea con sillas confortables, con un buen servicio y eso es lo que todas las aerolíneas deben ofrecer en Colombia.

Se habla mucho ministro de los llamados 'slots', que es la piedra angular de esta integración. ¿Cómo es esto?

Los slots son los turnos para despegue y aterrizaje por hora, se tienen 66. Son muy peleados en lo que llamaríamos el horario triple A: de 5:00 A.M. a 8:30 A.M., y en las tardes, de 5:00 P.M. a 10:00 P.M. Allí es donde hay una gran competencia y una gran demanda. Con la decisión del Aeronáutica Civil, los slots de Viva se tienen que reintegrar para que la Aeronáutica disponga de ellos para evitar que existan lo que llamaríamos casi un monopolio.

¿Qué hacer para controlar esos precios tan altos en los tiquetes aéreos?

Con competencia, aquí en Colombia rige la libertad tarifaria. Si uno va a comprar un tiquete para Festival Vallenato Valledupar están en 4.000.000-4.500.000 el tiquete porque no opera si no Avianca y no tiene sino dos vuelos. Así que si no hay competencia los precios se disparan. Por eso nuestro interés de que crezca el número de aerolíneas que ofrezcan en Colombia en el servicio de transporte aéreo.