“Cada día de aquí al domingo es un cobro de penalti”: Gustavo Bolívar habla sobre la estrategia de campaña de Cepeda

A menos de ocho días de conocer el nombre de quien gobernará el país durante los próximos cuatro años, hablamos con los principales escuderos de los candidatos a la presidencia.

Gustavo Bolívar, uno de los más cercanos a Iván Cepeda y estratega de su campaña presidencial, conversó con Noticias RCN sobre su relación con el candidato y los errores que les costaron el triunfo en primera vuelta.

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¿Qué se van a inventar para remontar la diferencia que lleva Abelardo de la Espriella?

Nosotros también tenemos mediciones internas donde la cosa está muy pareja. Esto se va a definir como en Perú, por muy pocos votos, por eso es que la gente tiene la responsabilidad de salir a votar, porque la definición va a ser por muy pocos votos.

Cuando usted mejor estaba en las encuestas se hizo a un lado para favorecer a Iván Cepeda, ¿tan bueno le parecía desde entonces?

Sí, teníamos una determinación y era que la izquierda llegara unida. Si no hubiéramos tomado ese gesto no habríamos llegado a donde estamos hoy. Este es el segundo tiempo y vamos por la remontada.

¿En qué se parece Iván Cepeda a Gustavo Petro y en qué definitivamente no?

Se parecen en la honestidad, muchísimo, no les gusta la plata. Ustedes van a ver que Gustavo Petro es un tipo que sale con lo que entró. Iván Cepeda es un hombre que, a través de su larga carrera en el Congreso, con un gran sueldo, tampoco es rico.

Y en qué no se parecen, creo que un tipo como Iván Cepeda no le dedicaría tanto tiempo a las redes sociales para informar, usaría otros canales.

¿Cuál sería la mayor virtud de Iván Cepeda y su mayor defecto?

La mayor virtud de Iván Cepeda es su ética y su honestidad, el país puede estar seguro de que cuando hable no les está diciendo mentiras.

Su mayor defecto, la gente lo ha notado, es un hombre que no es muy efusivo, pero entre eso y un mentiroso, pues me quedo con el que no es efusivo.

¿Cómo es Iván Cepeda en un espacio más cerrado?

Eso es lo paradójico, que él en la intimidad hace chistes y tiene un sentido de humor bastante agudo, pero no sé frente a las cámaras, dentro de su honestidad, él lo que no quiere es posar de falso. No hemos logrado desde comunicaciones que haga ciertas cosas que hay que hacer para acercar la gente e identificarla.

¿Le costó unos puntos a Iván Cepeda haberse tardado en reconocer los resultados?

Nos costó creer que ganábamos en primera vuelta, porque la otra campaña estaba tratando de ganar la postulación a segunda vuelta, nosotros no.

Entonces reconstruir la campaña, crear un eslogan que es “me la juego por la vida”, crear un símbolo que es el corazoncito, todo eso nos tomó dos o tres días, entonces perdimos el arranque, porque pensamos que la campaña acababa el domingo y mucha gente se confió, tengo que decirlo.

¿Pero el tema de los resultados fue una embarrada?

Lo que pasa es que había un antecedente y es que hace cuatro años en el preconteo nos robaron cuatro curules, eso es una realidad, y las recuperamos en el escrutinio.

Entonces cuando él dice que reconocemos el resultado después del escrutinio, es por eso. Ya el candidato lo reconoció, no sé el presidente por qué no lo ha hecho.

¿Qué tanto se hablan Gustavo Petro e Iván Cepeda?

Pues es complicado encontrarse por el tema de que el presidente no puede participar en política. Reuniones privadas sí hacen, pues porque es el jefe natural de nuestro partido el presidente de la República.

Una de las críticas sobre la campaña es la designación de Aida Quilcué como vicepresidenta, ¿usted cree que son válidas?

En un sector indígena, una persona que llega a los niveles que ha llegado ella, que ha sido gobernadora de pueblos milenarios, se requiere de una educación ancestral muy alta. Entonces, la escolaridad no significa necesariamente que uno sea educado o no.

Ser educado es diferente a tener títulos y es lo que ella defiende. Ella también tiene una sabiduría ancestral. Uno no tiene que saber de todo, sino saber rodearse de equipos que hagan el trabajo.

Usted ha estudiado las complejidades que tiene este país, ¿no cree que se necesita estar preparado?

Ella tiene un temple, un carácter, siendo mujer pudo ser gobernadora indígena, es una mayora. Ella, incluso, perdió a su esposo en un atentado y a partir de entonces ha reconstruido su vida luchando por las víctimas y por su pueblo. Yo creo que ella tiene la capacidad.

Una razón por la que los colombianos deberían votar por Iván Cepeda…

Porque todas las mentiras que dijeron de Gustavo Petro las están volviendo a decir de Iván Cepeda, y acá no hay comunismo, no hay un riesgo de que el país se caiga, vamos a entregar un país sano, con un consumo muy elevado por el poder adquisitivo que ha puesto el presidente en los bolsillos de la gente, y con Iván Cepeda eso no va a cambiar.

Los empresarios pueden decirlo, han ganado dinero, el sector financiero está rebosante, ha crecido la economía, esto no se convirtió en Venezuela.

Vamos a terminar una tarea y es inyectarle dinero a los sectores más deprimidos para que haya un mercado más grande. Hemos sacado casi a 3 millones de personas de la pobreza, Colombia no se está cayendo.

Si Iván Cepeda gana, ¿qué le gustaría hacer a usted?

Me gustaría hacer un plan de vivienda que estamos impulsando, que es un millón de casas sin cuota inicial. Eso es una necesidad de mucha gente en este país.