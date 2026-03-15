Las fórmulas vicepresidenciales entran en escena: así respondieron sobre sus propuestas y el rumbo del país

La campaña presidencial en Colombia entra en una nueva fase tras la inscripción oficial de los candidatos y la definición de las fórmulas vicepresidenciales.

En medio de un escenario político cada vez más movido, los aspirantes a la Vicepresidencia comienzan a tomar protagonismo en el debate público y a exponer las propuestas que buscan impulsar junto a sus campañas.

En una conversación con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, varios de los aspirantes explicaron cuál será su aporte a las fórmulas presidenciales y cómo ven los principales retos del país.

Uno de ellos fue José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien aseguró que su papel en la campaña será aportar desde el conocimiento y la experiencia en el servicio público.

Restrepo señaló que busca contribuir como académico y economista a la construcción de políticas públicas enfocadas en los sectores más vulnerables, destacando temas como el acceso a la educación, el apoyo a pequeños emprendedores y las dificultades económicas que enfrentan muchas familias colombianas.

Por su parte, Marta Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras, se refirió a su salida del gobierno nacional tras la polémica por el proceso de pasaportes y aseguró que uno de los principales retos del país es recuperar la confianza en las instituciones.

Zamora manifestó su preocupación por lo que calificó como cambios en las reglas de juego dentro de procesos jurídicos y administrativos, y afirmó que en su propuesta buscarán fortalecer la seguridad jurídica y el respeto por la Constitución y las decisiones judiciales.

Diversidad política y participación de las mujeres

Otro de los aspirantes que participó en la conversación fue Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Frente a la polarización política del país, Oviedo aseguró que la diversidad de posturas dentro de su fórmula no será un obstáculo, sino una oportunidad para construir acuerdos.

Según explicó, la idea es convertir las diferencias políticas en un método de gobierno que permita debatir con reglas claras y ofrecer resultados concretos a los ciudadanos.

En la misma línea, Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo, destacó el aumento de la participación femenina en la política colombiana, reflejado en la presencia de varias mujeres en el tarjetón presidencial.

No obstante, señaló que aún existen brechas importantes en los espacios de poder y recordó que las mujeres siguen siendo minoría en cargos de elección popular, incluido el Congreso.

Finalmente, Leonardo Huertas, fórmula vicepresidencial de Claudia López, defendió la candidatura de su campaña frente a quienes cuestionan sus posibilidades en las encuestas.

Huertas afirmó que su propuesta busca representar a las clases medias del país y promover una campaña basada en el respeto de las reglas democráticas y la búsqueda de soluciones a los problemas de los colombianos.

Noticias RCN también intentó conversar con Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, pero no fue posible obtener su respuesta. Sin embargo, desde el noticiero se le dejó planteada una pregunta sobre la posibilidad de diálogo entre sectores políticos con posturas distintas en el país.

La participación de las fórmulas vicepresidenciales se perfila así como uno de los elementos clave en la campaña presidencial, en medio de un panorama político marcado por la polarización, los debates programáticos y la búsqueda de alianzas rumbo a las elecciones