Iván Cepeda reconoció oficialmente los resultados de la primera vuelta y despejó uno de los obstáculos para debatir

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, uno de los principales puntos de controversia entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece comenzar a resolverse.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Cepeda confirmó que reconoce oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial, una postura que marca distancia frente a las dudas que había expresado anteriormente sobre el proceso electoral y las presuntas inconsistencias que, según él, debían ser revisadas.

El pronunciamiento también cobra relevancia porque una de las condiciones planteadas por Abelardo de la Espriella para participar en un debate público era precisamente que su contendor aceptara los resultados oficiales de las elecciones celebradas el pasado 31 de mayo.

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre los resultados electorales?

En el comunicado divulgado este 7 de junio, el candidato aseguró que durante toda la campaña ha respetado las reglas democráticas y los mecanismos de transparencia electoral.

Asimismo, indicó que, una vez concluidos los escrutinios oficiales, acepta los resultados de la primera vuelta presidencial.

Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial.

La declaración representa un cambio frente a los cuestionamientos que había realizado días atrás, cuando expresó dudas sobre algunos aspectos relacionados con el proceso electoral.

¿Por qué s estaba esperando el reconocimiento de los resultados por parte de Iván Cepeda?

El tema había tomado fuerza en los últimos días debido a la discusión pública entre los dos candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta.

RELACIONADO Estas son las condiciones que impuso Iván Cepeda para el debate con Abelardo de la Espriella

Mientras Cepeda insistía en la necesidad de realizar debates para confrontar propuestas, Abelardo de la Espriella sostenía que primero debía existir un reconocimiento explícito de los resultados obtenidos en la primera vuelta.

Incluso, el candidato que obtuvo la mayor votación el pasado 31 de mayo había señalado públicamente que no aceptaría imposiciones ni condiciones para debatir y que su rival debía reconocer la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas.

¿Qué pasará ahora con el debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

La posibilidad de un debate presidencial ha ganado fuerza durante las últimas horas.

Días atrás, Iván Cepeda propuso que medios de comunicación como Noticias RCN, Caracol Televisión y RTVC sirvieran como anfitriones de un encuentro entre los aspirantes a la Casa de Nariño.

La propuesta fue respondida por Abelardo de la Espriella, quien manifestó estar dispuesto a debatir, aunque insistió en que también debían participar las fórmulas vicepresidenciales y reiteró que el reconocimiento de los resultados era un requisito fundamental.

Con el nuevo pronunciamiento de Cepeda, uno de los principales puntos de desacuerdo parece haber quedado superado.