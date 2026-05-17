Iván Cepeda en Noticias RCN: propone un “acuerdo nacional” y defiende el legado del gobierno Petro

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, conversó con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre sus propuestas de campaña, el acuerdo nacional, la reforma agraria, la paz total y la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Durante la entrevista, Cepeda defendió su capacidad de diálogo con sectores opositores y recordó la relación que ha sostenido con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, con quien aseguró mantener comunicación frecuente.

“Hemos tenido un diálogo con una persona que se ubica en una posición radicalmente contraria a la mía y ha sido una relación que se ha mantenido en el tiempo con resultados”, afirmó.

El senador aseguró que uno de esos resultados fue el acuerdo entre el Gobierno y Fedegán para la compra de tierras destinadas a campesinos.

El “acuerdo nacional” y la posibilidad de una constituyente

Cepeda explicó que una de las bases de su propuesta presidencial es construir un “acuerdo nacional” entre distintos sectores políticos, empresariales, académicos y sociales para enfrentar los principales problemas del país.

Entre los temas que mencionó están la violencia, la seguridad, el narcotráfico, la corrupción, las reformas sociales y el problema fiscal.

“Hay un método muy sencillo de abordarlos, como todo: hacer una mesa en la que estén los sectores estratégicos del país”, señaló.

Frente a la posibilidad de convocar una constituyente, Cepeda aseguró que se trata de un mecanismo contemplado en la Constitución y que podría discutirse si existe un consenso nacional.

“La constituyente es un mecanismo que está consagrado en nuestra Constitución. Los ciudadanos tienen derecho a pedirlo”, afirmó.

También defendió al presidente Gustavo Petro frente a las críticas de sectores opositores y aseguró que ha respetado el orden constitucional.

“Petro ha sido ante todo un demócrata. Nadie puede reprocharle que haya violentado el orden democrático y constitucional en el país”, sostuvo.

Reforma agraria y reformas sociales

El candidato del Pacto Histórico defendió los avances del Gobierno en materia de reforma agraria y afirmó que ya hay 750.000 hectáreas en proceso de entrega al campesinado.

Según explicó, parte de esos predios provienen de compras realizadas a grandes propietarios y de tierras acumuladas en la SAE y el Fondo de Víctimas.

Cepeda destacó además que, según dijo, en el departamento del Cesar se han entregado 38.000 hectáreas, mientras que durante el gobierno de Iván Duque se entregaron 17.000 en todo el país.

“No ha habido un solo caso de expropiación ni de violencia en la repartición de tierras”, afirmó.

El senador también defendió la continuidad de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Petro. Entre ellas mencionó la reforma laboral, la reforma pensional, el salario vital y la necesidad de concertar una reforma al sistema de salud.

Además, propuso fortalecer programas sociales como la renta ciudadana, apoyos para jóvenes y adultos mayores, y un programa especial para líderes sociales.

Paz total, ELN y seguridad

Uno de los temas centrales de la conversación fue la política de paz total y los diálogos con grupos armados ilegales.

Cepeda aseguró que buscar la paz “no es un crimen” y recordó que la Constitución establece la paz como un deber de los ciudadanos y de los gobiernos.

Sobre el ELN, afirmó que después de décadas de conversaciones es momento de que los diálogos produzcan resultados concretos.

“Ya es un momento necesario de que esos diálogos terminen en acuerdos. No se trata de seguir otros cuatro años más en diálogos internos”, aseguró.

Aunque defendió la política de paz, reconoció la necesidad de evaluar lo ocurrido durante el actual gobierno para buscar diálogos “eficaces y con resultados”.

También insistió en que Colombia no puede resignarse a seguir en una guerra prolongada.

“No es posible que en Colombia se admita que llevemos 70 años de estarnos matando entre los colombianos como si fuera un hecho tolerable”, afirmó.

Empresarios, economía y transición energética

Cepeda aseguró que mantendrá diálogo con empresarios y gremios económicos si llega a la Presidencia y anunció un próximo encuentro con el Consejo Nacional Gremial.

Según dijo, el crecimiento de utilidades empresariales durante el actual gobierno demuestra que las políticas sociales no afectan el crecimiento económico.

“Aumentar salarios, hacer programas sociales y desarrollar la reforma agraria no ha destruido el crecimiento económico, sino que lo ha incentivado”, afirmó.

En materia energética, defendió avanzar hacia la transición energética y enfrentar el cambio climático, aunque señaló que las decisiones deben construirse mediante diálogo con el sector empresarial.

Corrupción y conformación de gobierno

El senador reconoció que durante el gobierno Petro se han presentado casos de corrupción, aunque insistió en que esos hechos deben investigarse y castigarse.

“En nuestro gobierno se han presentado situaciones de corrupción y mi gobierno hará lo necesario para combatirlas de manera eficaz e implacable”, dijo.

Cepeda aseguró además que buscará rodearse de personas “intachables” y sostuvo que quienes integren un eventual gobierno suyo deberán responder ante la justicia y la ciudadanía.

Mensaje a los jóvenes

Al cierre de la entrevista, Cepeda habló sobre educación, vivienda y oportunidades para los jóvenes.

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Entre sus propuestas mencionó la expansión de la educación superior en regiones apartadas y la posibilidad de crear alianzas con el sector privado para fortalecer universidades y programas de acceso a vivienda.

“Vamos a hacer todo lo necesario por apoyar la educación, pero también la vivienda para los jóvenes”, concluyó.