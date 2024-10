"Que no vayan a quedar en una estadística más": hermana de mujer colombiana desaparecida en México

Luz Elena Castillo y Luisa Fernanda López, una madre y una hija de 57 y 16 años, cumplen 18 días desaparecidas en México después de visitar dicho país por motivos de turismo. Al parecer las dos mujeres colombianas habrían sido interceptadas y secuestradas en la carretera de Zacatecas el pasado 21 de septiembre.

El pasado 2 de octubre Iván Mejía, hijo y hermano de las mujeres, recibió una llamada en la que un hombre le exigió 11.000 dólares a cambio de la libertad de Luz Elena y Luisa Fernanda. La embajada de Colombia en México activó los protocolos de búsqueda y rescate.

Al respecto, Marlen Castillo, hermana de Luz Elena, habló con Noticias RCN.

¿Qué ha sabido de su hermana y de su sobrina?

No he sabido nada de ellas. Ellas desde el 21 de septiembre desaparecieron, que fue cuando por última vez le enviaron a mi sobrino algo, y yo solamente les pido, por favor, que las entreguen.

Estoy pegada de Diosito, de la Virgencita, que no nos les vayan a hacer nada. Yo sé que mi sobrino está haciendo todo lo posible porque las entreguen pero ya no sabemos a quién más recurrir. Le doy gracias a RCN por haber estado tan pendientes; se ha comunicado la Cancillería, se ha comunicado la Policía, pero de ellas no se sabe nada.

Además del pedido que le hacen a las autoridades, ¿su hermana tiene alguna condición especial de salud que le preocupe?

Que las busque, que no vayan a quedar en ser una estadística más, un número más, que nos ayuden con eso, por favor.

Yo sé que ustedes los de RCN nos han ayudado muchísimo y de verdad que Dios les bendiga, pero necesitamos saber algo, que no las entreguen.

Mi hermana ya lleva todo el tiempo sin insulina, porque ella tiene diabetes bien avanzada y como supuestamente no se iban a demorar, pues ella se llevó la medicina que necesitaba y ya no tiene a estas alturas y quién le va a dar por allá la medicina.

Su hermana, además de tener a Luisa Fernanda, que es esta menor que también fue secuestrada y a Iván, que es el joven que ha hecho las denuncias, ¿tiene más hijos quien la esperen aquí en Colombia?

Tiene otro niño, Diego Fernando, que la espera acá en Colombia, ese niño también está desesperado. De verdad vuelvo a decirles que a ustedes les agradezco todo lo que han hecho, pero que no nos olviden, que las autoridades vayan investiguen miren qué pasó porque es que ya son muchos días.