“Lo único que tengo es a mi mamá y a mi hermanita y no quisiera perderlas”: familiar de colombianas desaparecidas en México

Luz Elena Castillo y Luisa Fernanda López, una madre y una hija de 57 y 16 años, viajaron desde Colombia a México para hacer turismo y conocer a la Virgen de Guadalupe, pero fueron interceptadas y secuestradas en la carretera de Zacatecas.

Iván Mejía, su hijo, les regaló el viaje debido a que su mamá había cumplido años el 14 de septiembre. Sin embargo, el detalle se convirtió en pesadilla el 21 de septiembre, día en el que desaparecieron.

En medio de esa difícil coyuntura, Iván Mejía habló en vivo con Noticias RCN y reveló qué es lo último que ha podido saber de su mamá y su hermana. Este es su testimonio:

¿Cómo se enteró Iván Mejía de que su mamá y su hermana habían sido secuestradas en México?

El hijo y hermano de las mujeres desaparecidas reveló que lo llamaron el 2 de octubre para decirle que tenía que pagar 11 mil dólares para que sus seres queridas pudieran ser liberadas. Además, que tenía tan solo un plazo de tres días para entregarlos.

“Pusieron a mi hermanita a hablar y ella estaba llorando. Además, también escuché a mi mamá de fondo llorando”, afirmó.

“Me dijeron que tenía tres días o que las iban a matar, entonces yo me desesperé y empecé a hacer videos y a buscar ayuda por todo lado”, agregó.

¿Luz Elena, la señora de 57 años que fue secuestrada en México, tiene algún padecimiento de salud?

Iván Mejía indicó que su madre es una persona que padece de diabetes 2 hace muchos años y que en este momento no se está pudiendo tomar sus medicamentos porque ella solo llevó los que necesitaba para pasar 4 días en México, pero ya lleva 13 días desaparecida.

“Esto es muy grave porque ella lleva muchos años con la enfermedad y es esencial que tome sus medicamentos”, enfatizó en el diálogo con Noticias RCN.

¿Se ha podido establecer un diálogo con el Consulado y la Cancillería?

El hijo y el hermano que está clamando por la liberación de sus familiares manifestó que la comunicación desde Estados Unidos, país en el que vive, ha sido bastante difícil. Asimismo, que logró poner una denuncia en la Fiscalía General del estado de Zacatecas, pero que no ha avanzado como debería.

“Yo logré interponer la denuncia aproximadamente el 24 o 25 de septiembre, pero después de demasiados intentos solamente me dieron el número de ficha, pero no me enviaron copia de la diligencia. Han sido un poco negligentes la verdad”, aseguró.

¿Los delincuentes que lo llamaron para informarle del secuestro se identificaron como integrantes de algún grupo?

“No, no me dijeron absolutamente nada, solo pusieron a hablar a mi hermana. Además, el día que ellas desaparecieron me llamó un señor mexicano a decirme que las tenían retenidas, que querían averiguar cómo venían viajando y que ellas se iban a comunicar en el transcurso de ese día, pero no fue así”, dijo Iván Mejía.