“En la fuga hubo participación de la Policía”: Manuel Castañeda, involucrado en escape de 'Matamba'

En la madrugada del 18 de marzo de 2022 Juan Larinson Castro Estupiñan, alias Matamba, exjefe del Clan del Golfo y mano derecha de ‘Otoniel’ se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá en donde se encontraba preso en el batallón de extraditables.

Cabe mencionar que al inicio esto fue una especulación. Entonces, ante los rumores, el ministro de Justicia de ese entonces, Wilson Ruiz ordenó al Inpec realizar de inmediato un conteo en los pabellones para verificar así que ‘Matamba’ continuara recluido en este centro penitenciario.

También en su momento, Iván Duque quien fungía como presidente de la República aseguró que había establecido conversaciones con el fiscal general, Francisco Barbosa para adoptar algunas medidas que posibilitaran capturar a quienes ayudaron a ‘Matamba’ a fugarse de La Picota.

Unos meses después, exactamente el 26 de mayo el presidente Iván Duque confirmó la muerte de Juan Larinson Castro quien fue un excabecilla del Clan del Golfo y se convirtió en uno de los hombres más buscados del país tras fugarse de este centro de reclusión en la capital del país. En su momento las autoridades ofrecían una recompensa de $2.000 millones de pesos por cualquier información que permitiera capturar al líder narcotraficante.

‘Matamba’ fue abatido durante una operación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bolívar, Santander. Tras su muerte, las autoridades emprendieron una investigación sobre las personas involucradas en la fuga, entre estos a Milton Jiménez, un dragoneante del Inpec quien al parecer habría facilitado la salida de prisión de este cabecilla.

Ante esto, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra de este dragoneante por los presuntos delitos de favorecimiento de la fuga y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

A finales del año pasado, el jefe nacional del Servicio de Policía, general Tito Castellanos indicó que algunos uniformados del Gaula de la Policía habrían tenido participación en la fuga de ‘Matamba’. “La misma Policía es la que evidencia presuntos acompañamientos de funcionarios de la Policía Nacional y es la misma Policía la que los denuncia, la que los vincula, la que los investiga en coordinación con la Fiscalía General de la Nación”, señaló en su momento el general Castellanos.

¿De dónde salió esto?

Esto se conoció luego del escándalo de un supuesto expolicía que fue capturado en el Cauca mientras transportaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, (UNP), 150 kilos de cocaína. Luego de su captura, esta persona reveló al director de esa entidad que vehículos oficiales de la UNP estarían siendo usados para transportar droga, asimismo que fue el carro contratado para trasladar a ‘Matamba’ hasta una finca en Doradal y que, además, habría sido custodiado por uniformados de la Policía Nacional.

La camioneta habría sido conducida por Manuel Antonio Castañeda Bernal quien fue capturado y se conoció que pertenece al esquema de seguridad del subdirector de la unidad.

Así pues, hace unos meses a Manuel Castañeda lo sorprendieron con un cargamento de coca en una camioneta asignada a la UNP, el hombre dice que tiene mucho por contar sobre la corrupción dentro de la entidad y también podría ser clave para esclarecer qué pasó con la fuga de alias ‘Matamba’, en su momento. Noticias RCN habló con él en las últimas horas, con revelaciones que apenas comienzan a conocerse y que la justicia tendrá que oír con atención.

¿Cuál fue el papel suyo en esa fuga de ‘Matamba’?

M.C: “Yo fui el conductor del vehículo en el que se transportó. A mí me contacta una persona el día anterior de la fuga me piden que preste un servicio para transportar a una persona x, no mencionan quien. Estas personas que me contrataron son de un alto perfil criminal y se recoge a 'Matamba' a la altura del botadero Doña Juana, se lleva cerca de la Hacienda Nápoles y hubo participación de la Policía Nacional, especialmente del Gaula”.

¿Usted acude a la Fiscalía a contar que participó y ahí empieza a colaborar con la Dijín e incluso con la DEA?

M.C: “Delegaron un grupo especial para esto y me hicieron tres veces un polígrafo, pasé los polígrafos y aporto las pruebas, hacemos la verificación de todos los recorridos por donde estuvimos ese día de la fuga”.

¿A los criminales les queda en evidencia que usted no entregó información?

M.C: “Nos reunimos con la DEA y ellos se preocupan porque dicen que cómo se va a fugar la información que me van a dar las garantías, que me van a sacar del país con mi familia y finalmente nada de eso ocurre. Cuando nosotros recogemos a 'Matamba' yo iba con dos personas más dentro del vehículo, ellos iban conmigo pero 'Matamba' iba en un carro oficial de la Policía”.